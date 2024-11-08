https://ria.ru/20241108/peterburg-1982674520.html

Житель Петербурга убил человека и спрятал тело в диван

Житель Петербурга убил человека и спрятал тело в диван - РИА Новости, 08.11.2024

Житель Петербурга убил человека и спрятал тело в диван

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве местного жителя, тело которого в пакете было спрятано в диван в квартире на проспекте Народного... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:04

2024-11-08T15:04

2024-11-08T15:10

происшествия

санкт-петербург

кировский район

елец

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве местного жителя, тело которого в пакете было спрятано в диван в квартире на проспекте Народного Ополчения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее в начале октября в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении в квартире на проспекте Народного Ополчения тела ее жильца в полиэтиленовом пакете. Как установили правоохранители, погибший повздорил со своим собутыльником 18 сентября. "В результате внезапного конфликта на почве неприязненных отношений (фигурант) нанес ножевые ранения своему 33-летнему знакомому, завернул его тело в пакет, спрятал в диван и скрылся", – рассказали в полиции. Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве. "Шестого ноября сотрудниками уголовного розыска главка при содействии коллег из Кировского района подозреваемый был задержан в Ельце и доставлен в Петербург для проведения процессуальных действий", – заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20241102/ubiystvo-1981567452.html

https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html

санкт-петербург

кировский район

елец

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происшествия, санкт-петербург, кировский район, елец, министерство внутренних дел рф (мвд россии)