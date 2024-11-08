https://ria.ru/20241108/peterburg-1982674520.html
Житель Петербурга убил человека и спрятал тело в диван
Житель Петербурга убил человека и спрятал тело в диван - РИА Новости, 08.11.2024
Житель Петербурга убил человека и спрятал тело в диван
Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве местного жителя, тело которого в пакете было спрятано в диван в квартире на проспекте Народного... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:04
2024-11-08T15:04
2024-11-08T15:10
происшествия
санкт-петербург
кировский район
елец
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве местного жителя, тело которого в пакете было спрятано в диван в квартире на проспекте Народного Ополчения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее в начале октября в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение об обнаружении в квартире на проспекте Народного Ополчения тела ее жильца в полиэтиленовом пакете. Как установили правоохранители, погибший повздорил со своим собутыльником 18 сентября. "В результате внезапного конфликта на почве неприязненных отношений (фигурант) нанес ножевые ранения своему 33-летнему знакомому, завернул его тело в пакет, спрятал в диван и скрылся", – рассказали в полиции. Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве. "Шестого ноября сотрудниками уголовного розыска главка при содействии коллег из Кировского района подозреваемый был задержан в Ельце и доставлен в Петербург для проведения процессуальных действий", – заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20241102/ubiystvo-1981567452.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, кировский район, елец, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Кировский район, Елец, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Петербурга убил человека и спрятал тело в диван
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве и укрытии трупа в диване