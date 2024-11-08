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В Алма-Ату доставили капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной

В Алма-Ату доставили капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной - РИА Новости, 08.11.2024

В Алма-Ату доставили капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной

Капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – Волоколамска и Бреста — доставили в Алма-Ату и захоронили у мемориала погибшим в ВОВ на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:30

2024-11-08T14:30

2024-11-08T14:30

волоколамск

москва

алма-ата

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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АЛМА-АТА, 8 ноя – РИА Новости. Капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – Волоколамска и Бреста — доставили в Алма-Ату и захоронили у мемориала погибшим в ВОВ на центральном кладбище, сообщил РИА Новости заместитель председателя алма-атинского совета ветеранов Мурат Абдушкуров. "В рамках проведения мероприятий "Память поколений", посвященных 80-летию Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками, в Алматы были доставлены капсулы с землей с мест сражений – Волоколамска и Брестской крепости. Не каждый казахстанец знает, что в сражениях за Брестскую крепость участвовало более 700 казахстанцев. Под Волоколамском вела бои легендарная 316 Панфиловская дивизия, которая защищала Москву. И вот сегодня земля, политая кровью героев, была доставлена в Алматы. Мы провели церемонию захоронения этой земли на центральном кладбище у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне", - рассказал Абдушкуров. По его мнению, такие патриотические мероприятия прежде всего важны для подрастающего поколения, чтобы они помнили и гордились историческим наследием, а также осознавали трагичность войны. Стрелковая дивизия, впоследствии названная в честь Панфилова, была сформирована в Алма-Ате сразу после начала Великой Отечественной войны. В ее состав вошли призывники, резервисты и добровольцы из Казахской и Киргизской ССР, представители шести национальностей. Шестнадцатого ноября 1941 года танковая армада вермахта двинулась на Москву, рассчитывая прорвать оборону к юго-востоку от Волоколамска, откуда открывались прямые дороги на столицу. Именно на пути этого массированного удара оказалась дивизия Панфилова. В бой у разъезда Дубосеково немцы бросили крупную группировку танков, усиленную пехотой и артиллерией при массированной поддержке с воздуха. Панфиловцы сражались до последнего, остановив врага на подступах к Москве.

https://ria.ru/20211116/panfilovtsy-1759142068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волоколамск, москва, алма-ата, в мире, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)