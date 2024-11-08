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В Алма-Ату доставили капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной - РИА Новости, 08.11.2024
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14:30 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/pamyat-1982663067.html
В Алма-Ату доставили капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной
В Алма-Ату доставили капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной - РИА Новости, 08.11.2024
В Алма-Ату доставили капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной
Капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – Волоколамска и Бреста — доставили в Алма-Ату и захоронили у мемориала погибшим в ВОВ на... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:30
2024-11-08T14:30
волоколамск
москва
алма-ата
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
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АЛМА-АТА, 8 ноя – РИА Новости. Капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – Волоколамска и Бреста — доставили в Алма-Ату и захоронили у мемориала погибшим в ВОВ на центральном кладбище, сообщил РИА Новости заместитель председателя алма-атинского совета ветеранов Мурат Абдушкуров. "В рамках проведения мероприятий "Память поколений", посвященных 80-летию Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками, в Алматы были доставлены капсулы с землей с мест сражений – Волоколамска и Брестской крепости. Не каждый казахстанец знает, что в сражениях за Брестскую крепость участвовало более 700 казахстанцев. Под Волоколамском вела бои легендарная 316 Панфиловская дивизия, которая защищала Москву. И вот сегодня земля, политая кровью героев, была доставлена в Алматы. Мы провели церемонию захоронения этой земли на центральном кладбище у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне", - рассказал Абдушкуров. По его мнению, такие патриотические мероприятия прежде всего важны для подрастающего поколения, чтобы они помнили и гордились историческим наследием, а также осознавали трагичность войны. Стрелковая дивизия, впоследствии названная в честь Панфилова, была сформирована в Алма-Ате сразу после начала Великой Отечественной войны. В ее состав вошли призывники, резервисты и добровольцы из Казахской и Киргизской ССР, представители шести национальностей. Шестнадцатого ноября 1941 года танковая армада вермахта двинулась на Москву, рассчитывая прорвать оборону к юго-востоку от Волоколамска, откуда открывались прямые дороги на столицу. Именно на пути этого массированного удара оказалась дивизия Панфилова. В бой у разъезда Дубосеково немцы бросили крупную группировку танков, усиленную пехотой и артиллерией при массированной поддержке с воздуха. Панфиловцы сражались до последнего, остановив врага на подступах к Москве.
https://ria.ru/20211116/panfilovtsy-1759142068.html
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волоколамск, москва, алма-ата, в мире, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
Волоколамск, Москва, Алма-Ата, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
В Алма-Ату доставили капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной

В Алма-Ату доставили капсулы с землей из Волоколамска и Бреста

© Sputnik / Ертай СарбасовКапсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – Волоколамска и Бреста - доставили в Алма-Ату и захоронили у мемориала погибшим в ВОВ на центральном кладбище
Капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – Волоколамска и Бреста - доставили в Алма-Ату и захоронили у мемориала погибшим в ВОВ на центральном кладбище - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / Ертай Сарбасов
Капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – Волоколамска и Бреста - доставили в Алма-Ату и захоронили у мемориала погибшим в ВОВ на центральном кладбище
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АЛМА-АТА, 8 ноя – РИА Новости. Капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – Волоколамска и Бреста — доставили в Алма-Ату и захоронили у мемориала погибшим в ВОВ на центральном кладбище, сообщил РИА Новости заместитель председателя алма-атинского совета ветеранов Мурат Абдушкуров.
"В рамках проведения мероприятий "Память поколений", посвященных 80-летию Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками, в Алматы были доставлены капсулы с землей с мест сражений – Волоколамска и Брестской крепости. Не каждый казахстанец знает, что в сражениях за Брестскую крепость участвовало более 700 казахстанцев. Под Волоколамском вела бои легендарная 316 Панфиловская дивизия, которая защищала Москву. И вот сегодня земля, политая кровью героев, была доставлена в Алматы. Мы провели церемонию захоронения этой земли на центральном кладбище у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне", - рассказал Абдушкуров.
© Sputnik / Ертай СарбасовКапсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – Волоколамска и Бреста - доставили в Алма-Ату и захоронили у мемориала погибшим в ВОВ на центральном кладбище
Капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – Волоколамска и Бреста - доставили в Алма-Ату и захоронили у мемориала погибшим в ВОВ на центральном кладбище - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / Ертай Сарбасов
Капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – Волоколамска и Бреста - доставили в Алма-Ату и захоронили у мемориала погибшим в ВОВ на центральном кладбище
По его мнению, такие патриотические мероприятия прежде всего важны для подрастающего поколения, чтобы они помнили и гордились историческим наследием, а также осознавали трагичность войны.
Стрелковая дивизия, впоследствии названная в честь Панфилова, была сформирована в Алма-Ате сразу после начала Великой Отечественной войны. В ее состав вошли призывники, резервисты и добровольцы из Казахской и Киргизской ССР, представители шести национальностей.
Шестнадцатого ноября 1941 года танковая армада вермахта двинулась на Москву, рассчитывая прорвать оборону к юго-востоку от Волоколамска, откуда открывались прямые дороги на столицу. Именно на пути этого массированного удара оказалась дивизия Панфилова. В бой у разъезда Дубосеково немцы бросили крупную группировку танков, усиленную пехотой и артиллерией при массированной поддержке с воздуха. Панфиловцы сражались до последнего, остановив врага на подступах к Москве.
Оборона Москвы. Солдаты 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии ведут бой в районе Дубосеково. Ноябрь 1941 года - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Подвиг героев-панфиловцев (1941)
16 ноября 2021, 01:40
 
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