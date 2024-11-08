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Ученые из России и Китая доказали существование древнего океана на Марсе

Ученые из России и Китая доказали существование древнего океана на Марсе - РИА Новости, 08.11.2024

Ученые из России и Китая доказали существование древнего океана на Марсе

Российские и китайские ученые нашли доказательства, что на Марсе некогда существовал океан, следует из совместного исследования, опубликованного в научном... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:46

2024-11-08T11:46

2024-11-08T14:34

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские и китайские ученые нашли доказательства, что на Марсе некогда существовал океан, следует из совместного исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports. Ученые опирались на данные китайского марсохода "Чжужун", который с 2021 года работает в южной части равнины Утопия на поверхности Красной планеты. Предполагается, что именно там находился древний океан. "Данные дистанционного зондирования района посадки "Чжужун" свидетельствуют о возможном существовании единого постоянного водяного/ледяного пласта," — пишут авторы работы. В ходе исследования разделили равнину Утопия на участки и выяснили, что образования на поверхности в большей или меньшей степени зависят от количества воды или льда на них. Возраст этих образований коррелирует с предыдущими оценками возраста марсианского океана. По подсчетам исследователей, этот океан появился около 3,68 миллиарда лет назад, а замерз 3,42 миллиарда лет назад — это короткий срок по геологическим меркам. "Измерения, выполненные датчиками на борту марсохода, вряд ли дают прямые доказательства существования древнего океана, однако они не противоречат этой модели и могут рассматриваться в контексте океанской теории," — заключили ученые.В исследовании участвовали специалисты из Гонконгского политехнического университета, Китайской академии космических технологий и Российской академии наук. Первый китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, стартовал 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, а 15 мая 2021-го марсоход "Чжужун" успешно совершил мягкую посадку на равнине Утопия. Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодной для жизни людей. Китай стал первой страной в мире, которой удалось за одну миссию совершить облет Марса и посадку, а также провести исследования Красной планеты с помощью марсохода.

https://ria.ru/20240428/mars-1942880237.html

https://ria.ru/20240719/mars-1960851030.html

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космос - риа наука, марс, хайнань, китай, российская академия наук, россия