https://ria.ru/20241108/netopyri-1982571710.html

Первую в России природную колонию редких летучих мышей нашли в Приморье

Первую в России природную колонию редких летучих мышей нашли в Приморье - РИА Новости, 08.11.2024

Первую в России природную колонию редких летучих мышей нашли в Приморье

В Дальневосточном морском заповеднике в Приморье нашли первую в России природную колонию редких летучих мышей, сообщила дирекция заповедников "Земля леопарда" в РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T05:05

2024-11-08T05:05

2024-11-08T13:17

российская академия наук

приморский край

россия

космос - риа наука

национальный парк "земля леопарда"

дикие животные

дальневосточный морской заповедник

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. В Дальневосточном морском заповеднике в Приморье нашли первую в России природную колонию редких летучих мышей, сообщила дирекция заповедников "Земля леопарда" в Telegram-канале."Ученые обнаружили прибрежный грот со скоплением краснокнижных алашаньских нетопырей <…>. В естественной среде на территории России выводковая колония этого вида рукокрылых найдена впервые — ранее подобные находки фиксировали только в человеческих постройках", — говорится в публикации. До сих пор такие колонии находили на чердаках, под крышами зданий, обнаружение ее в гроте — уникальное явление, подчеркнули в дирекции. Открытие сделали специалисты лаборатории эволюционной зоологии и генетики ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН на мысе Островок Фальшивый. Ученые отловили паутинными сетями несколько десятков летучих мышей, а после сбора биоматериалов отпустили. "Выводковые колонии — одно из самых уязвимых мест для рукокрылых: самки с новорожденными детенышами совершенно беспомощны и беззащитны, пока малыши не встанут на крыло и не начнут самостоятельную жизнь. Обычно это происходит к первому месяцу жизни. В неблагоприятных условиях оказываются летучие мыши, которые устраивают колонии в домах людей: не все готовы терпеть крылатых соседей. Труднодоступность и удачное расположение колонии в заповеднике делает ее крайне важной для сохранения редкого вида", — заявила научный сотрудник ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН Ульяна Горобейко. Алашаньский нетопырь (Hypsugo alashanicus) — южный вид, в России встречается только в Приморье. Как правило, осенью нетопыри улетают на зимовку за пределы страны, но в последние годы из-за изменений климата их встречают здесь и зимой. Взрослые особи при опасности замирают, если взять животное в руки — оно застывает в разных позах, часто с растопыренными крыльями. У других видов Приморского края подобного не отмечалось. Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда".

https://ria.ru/20230608/mysh-1876998639.html

https://ria.ru/20240905/leopard-1970688656.html

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российская академия наук, приморский край, россия, космос - риа наука, национальный парк "земля леопарда", дикие животные, дальневосточный морской заповедник