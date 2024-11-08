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МСБ легкой промышленности привлек 21,4 млрд рублей на льготных условиях

МСБ легкой промышленности привлек 21,4 млрд рублей на льготных условиях - РИА Новости, 08.11.2024

МСБ легкой промышленности привлек 21,4 млрд рублей на льготных условиях

Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) легкой промышленности за 9 месяцев 2024 года привлекли финансирование на льготных условиях и с поручительствами... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:00

2024-11-08T09:00

2024-11-08T09:00

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) легкой промышленности за 9 месяцев 2024 года привлекли финансирование на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций почти на 21,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП.Более 15,5 миллиарда рублей из этой суммы получили малые и микропредприятия, которым труднее всего привлекать банковское финансирование.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года при сохранении объема поддержки на том же уровне рост количества поддержанных кредитов составил 48%. Компании привлекли финансирование по 1,39 тысячи кредитам.Лидируют по объему привлеченного финансирования легкопромышленные субъекты МСП из Москвы (3,7 миллиарда рублей), Ивановской и Московской области (2,8 миллиарда рублей и 1,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (1,2 миллиарда рублей), Смоленской области (1 миллиард рублей), Алтайского края, Свердловской и Нижегородской областей (по 0,8 миллиарда рублей), Краснодарского края (0,7 миллиарда рублей)."Малый и средний бизнес, который производит одежду, ткани, изделия из кожи, получил финансовую поддержку для расширения и развития производств, приобретения оборудования, закупки материалов. Также предприниматели из индустрии моды и красоты могут получить поддержку в сбыте продукции. Для этого запущен проект "МСП шьет", в который отбираются модные российские аутентичные бренды и яркие дизайнеры", - приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.В сентябре текущего года был завершен четвертый отбор компаний для участия в проекте. На этот раз больше всего заявок поступило из Приморского края, Тюменской области и Пермского края.Помимо этого, в рамках проекта в 2024 году состоялся акселератор индустрии моды и красоты, который помог предпринимателям решить задачи по развитию собственных брендов и росту бизнес-показателей.Проект "МСП шьет" был запущен в начале 2024 года для развития отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики и реализуется в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20241028/poruchitelstva-1980162257.html

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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич