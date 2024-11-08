Рейтинг@Mail.ru
МСБ легкой промышленности привлек 21,4 млрд рублей на льготных условиях - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
09:00 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/msb--1982484928.html
МСБ легкой промышленности привлек 21,4 млрд рублей на льготных условиях
МСБ легкой промышленности привлек 21,4 млрд рублей на льготных условиях - РИА Новости, 08.11.2024
МСБ легкой промышленности привлек 21,4 млрд рублей на льготных условиях
Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) легкой промышленности за 9 месяцев 2024 года привлекли финансирование на льготных условиях и с поручительствами... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:00
2024-11-08T09:00
твой бизнес
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
корпорация мсп
александр исаевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922302304_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_ccbfc17774d543e537943da6aef8d9e7.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) легкой промышленности за 9 месяцев 2024 года привлекли финансирование на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций почти на 21,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП.Более 15,5 миллиарда рублей из этой суммы получили малые и микропредприятия, которым труднее всего привлекать банковское финансирование.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года при сохранении объема поддержки на том же уровне рост количества поддержанных кредитов составил 48%. Компании привлекли финансирование по 1,39 тысячи кредитам.Лидируют по объему привлеченного финансирования легкопромышленные субъекты МСП из Москвы (3,7 миллиарда рублей), Ивановской и Московской области (2,8 миллиарда рублей и 1,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (1,2 миллиарда рублей), Смоленской области (1 миллиард рублей), Алтайского края, Свердловской и Нижегородской областей (по 0,8 миллиарда рублей), Краснодарского края (0,7 миллиарда рублей)."Малый и средний бизнес, который производит одежду, ткани, изделия из кожи, получил финансовую поддержку для расширения и развития производств, приобретения оборудования, закупки материалов. Также предприниматели из индустрии моды и красоты могут получить поддержку в сбыте продукции. Для этого запущен проект "МСП шьет", в который отбираются модные российские аутентичные бренды и яркие дизайнеры", - приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.В сентябре текущего года был завершен четвертый отбор компаний для участия в проекте. На этот раз больше всего заявок поступило из Приморского края, Тюменской области и Пермского края.Помимо этого, в рамках проекта в 2024 году состоялся акселератор индустрии моды и красоты, который помог предпринимателям решить задачи по развитию собственных брендов и росту бизнес-показателей.Проект "МСП шьет" был запущен в начале 2024 года для развития отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики и реализуется в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20241028/poruchitelstva-1980162257.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922302304_331:0:2788:1843_1920x0_80_0_0_f8677e4b574771a4c65b26fc22962fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич

МСБ легкой промышленности привлек 21,4 млрд рублей на льготных условиях

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудница в цехе швейной фабрики
Сотрудница в цехе швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Сотрудница в цехе швейной фабрики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) легкой промышленности за 9 месяцев 2024 года привлекли финансирование на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций почти на 21,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП.
Более 15,5 миллиарда рублей из этой суммы получили малые и микропредприятия, которым труднее всего привлекать банковское финансирование.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года при сохранении объема поддержки на том же уровне рост количества поддержанных кредитов составил 48%. Компании привлекли финансирование по 1,39 тысячи кредитам.
Лидируют по объему привлеченного финансирования легкопромышленные субъекты МСП из Москвы (3,7 миллиарда рублей), Ивановской и Московской области (2,8 миллиарда рублей и 1,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (1,2 миллиарда рублей), Смоленской области (1 миллиард рублей), Алтайского края, Свердловской и Нижегородской областей (по 0,8 миллиарда рублей), Краснодарского края (0,7 миллиарда рублей).
"Малый и средний бизнес, который производит одежду, ткани, изделия из кожи, получил финансовую поддержку для расширения и развития производств, приобретения оборудования, закупки материалов. Также предприниматели из индустрии моды и красоты могут получить поддержку в сбыте продукции. Для этого запущен проект "МСП шьет", в который отбираются модные российские аутентичные бренды и яркие дизайнеры", - приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
В сентябре текущего года был завершен четвертый отбор компаний для участия в проекте. На этот раз больше всего заявок поступило из Приморского края, Тюменской области и Пермского края.
Помимо этого, в рамках проекта в 2024 году состоялся акселератор индустрии моды и красоты, который помог предпринимателям решить задачи по развитию собственных брендов и росту бизнес-показателей.
Проект "МСП шьет" был запущен в начале 2024 года для развития отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики и реализуется в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство".
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
МСБ Дальнего Востока получат 15 млрд рублей под "зонтичные" поручительства
28 октября, 10:00
 
Твой бизнесМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала