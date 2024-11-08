https://ria.ru/20241108/migranty-1982609028.html

В Приамурье задержали начальника миграционного отдела

В Приамурье задержали начальника миграционного отдела - РИА Новости, 08.11.2024

В Приамурье задержали начальника миграционного отдела

Начальника миграционного отдела в Приамурье задержали по подозрению в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУСК РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:01

2024-11-08T11:01

2024-11-08T11:16

происшествия

амурская область

россия

архаринский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя – РИА Новости. Начальника миграционного отдела в Приамурье задержали по подозрению в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУСК региона. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Амурской области по подозрению в… организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и... использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы задержан начальник отделения по вопросам миграции межмуниципального образования МВД России "Бурейский", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что с июня 2023 по апрель 2024 года начальник отделения по обслуживанию Архаринского района по вопросам миграции и предприниматель из Благовещенска организовали незаконное пребывание в РФ граждан Киргизии. Они изготовили и регистрировали фиктивные трудовые договоры, чтобы мигранты пребывали на территории страны в безвизовом режиме. Преступная деятельность фигурантов пресечена сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому сотруднику полиции. Ранее был арестован его предполагаемый подельник. Как прокомментировали в УМВД региона, "при подтверждении вины указанных лиц они понесут наказание в соответствии с законодательством".

https://ria.ru/20240919/migrant-1973562586.html

амурская область

россия

архаринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область, россия, архаринский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)