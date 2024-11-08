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В Приамурье задержали начальника миграционного отдела - РИА Новости, 08.11.2024
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11:01 08.11.2024 (обновлено: 11:16 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/migranty-1982609028.html
В Приамурье задержали начальника миграционного отдела
В Приамурье задержали начальника миграционного отдела - РИА Новости, 08.11.2024
В Приамурье задержали начальника миграционного отдела
Начальника миграционного отдела в Приамурье задержали по подозрению в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУСК РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:01
2024-11-08T11:16
происшествия
амурская область
россия
архаринский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя – РИА Новости. Начальника миграционного отдела в Приамурье задержали по подозрению в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУСК региона. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Амурской области по подозрению в… организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и... использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы задержан начальник отделения по вопросам миграции межмуниципального образования МВД России "Бурейский", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что с июня 2023 по апрель 2024 года начальник отделения по обслуживанию Архаринского района по вопросам миграции и предприниматель из Благовещенска организовали незаконное пребывание в РФ граждан Киргизии. Они изготовили и регистрировали фиктивные трудовые договоры, чтобы мигранты пребывали на территории страны в безвизовом режиме. Преступная деятельность фигурантов пресечена сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому сотруднику полиции. Ранее был арестован его предполагаемый подельник. Как прокомментировали в УМВД региона, "при подтверждении вины указанных лиц они понесут наказание в соответствии с законодательством".
https://ria.ru/20240919/migrant-1973562586.html
амурская область
россия
архаринский район
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происшествия, амурская область, россия, архаринский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Амурская область, Россия, Архаринский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приамурье задержали начальника миграционного отдела

В Приамурье задержали главу миграционного отдела за поблажки гражданам Киргизии

© Фото : Следственное управление СК России по Амурской области/TelegramНачальника миграционного отдела в Приамурье задержали по подозрению в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями
Начальника миграционного отдела в Приамурье задержали по подозрению в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Следственное управление СК России по Амурской области/Telegram
Начальника миграционного отдела в Приамурье задержали по подозрению в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя – РИА Новости. Начальника миграционного отдела в Приамурье задержали по подозрению в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУСК региона.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Амурской области по подозрению в… организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и... использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы задержан начальник отделения по вопросам миграции межмуниципального образования МВД России "Бурейский", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что с июня 2023 по апрель 2024 года начальник отделения по обслуживанию Архаринского района по вопросам миграции и предприниматель из Благовещенска организовали незаконное пребывание в РФ граждан Киргизии. Они изготовили и регистрировали фиктивные трудовые договоры, чтобы мигранты пребывали на территории страны в безвизовом режиме. Преступная деятельность фигурантов пресечена сотрудниками УФСБ России по Амурской области.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому сотруднику полиции. Ранее был арестован его предполагаемый подельник.
Как прокомментировали в УМВД региона, "при подтверждении вины указанных лиц они понесут наказание в соответствии с законодательством".
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ПроисшествияАмурская областьРоссияАрхаринский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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