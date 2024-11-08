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Сливочное масло в России подорожало на 1,4 процента за неделю - РИА Новости, 08.11.2024
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19:17 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/maslo-1982752351.html
Сливочное масло в России подорожало на 1,4 процента за неделю
Сливочное масло в России подорожало на 1,4 процента за неделю - РИА Новости, 08.11.2024
Сливочное масло в России подорожало на 1,4 процента за неделю
Цены на сливочное масло в России за неделю с 29 октября по 5 ноября увеличились на 1,4%, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:17
2024-11-08T19:17
россия
дмитрий патрушев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
союзмолоко
экономика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Цены на сливочное масло в России за неделю с 29 октября по 5 ноября увеличились на 1,4%, следует из материалов Росстата. С начала года сливочное масло подорожало почти на 28%. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. "За период с 29 октября по 5 ноября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,4%, сметану +1,0%, молоко пастеризованное +0,9%, молоко стерилизованное и рыбу мороженую +0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, пшено +0,7%, яйца куриные и маргарин +0,6%, творог +0,5%, колбасы вареные, хлеб ржаной и пшеничный, масло подсолнечное, консервы овощные для детского питания и печенье +0,4%", - говорится в материалах Росстата. Мука пшеничная, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,3%, говядина и соль поваренная - на 0,2%, баранина, свинина, макаронные изделия, чай черный и водка - на 0,1%. По данным Росстата, с 29 октября по 5 ноября цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 4%. В том числе подорожали огурцы - на 8,6%, лук репчатый - на 6,3%, картофель - на 6,1%, помидоры - на 5,1%, свекла столовая - на 4,3%, капуста белокочанная - на 4%, морковь - на 2,3%, бананы - на 1,9%, яблоки - на 0,8%. Снизились цены на смеси сухие молочные для детского питания и крупу гречневую - на 0,5%, мясо кур - на 0,2%, сахар-песок, рис, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%.
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россия, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзмолоко, экономика
Россия, Дмитрий Патрушев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Союзмолоко, Экономика
Сливочное масло в России подорожало на 1,4 процента за неделю

Росстат: сливочное масло в России с 29 октября по 5 ноября подорожало на 1,4%

© iStock.com / FabrikaCrСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© iStock.com / FabrikaCr
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Цены на сливочное масло в России за неделю с 29 октября по 5 ноября увеличились на 1,4%, следует из материалов Росстата.
С начала года сливочное масло подорожало почти на 28%.
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28 октября, 20:42
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.
"За период с 29 октября по 5 ноября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,4%, сметану +1,0%, молоко пастеризованное +0,9%, молоко стерилизованное и рыбу мороженую +0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, пшено +0,7%, яйца куриные и маргарин +0,6%, творог +0,5%, колбасы вареные, хлеб ржаной и пшеничный, масло подсолнечное, консервы овощные для детского питания и печенье +0,4%", - говорится в материалах Росстата.
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Мука пшеничная, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,3%, говядина и соль поваренная - на 0,2%, баранина, свинина, макаронные изделия, чай черный и водка - на 0,1%.
По данным Росстата, с 29 октября по 5 ноября цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 4%. В том числе подорожали огурцы - на 8,6%, лук репчатый - на 6,3%, картофель - на 6,1%, помидоры - на 5,1%, свекла столовая - на 4,3%, капуста белокочанная - на 4%, морковь - на 2,3%, бананы - на 1,9%, яблоки - на 0,8%.
Снизились цены на смеси сухие молочные для детского питания и крупу гречневую - на 0,5%, мясо кур - на 0,2%, сахар-песок, рис, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%.
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РоссияДмитрий ПатрушевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)СоюзмолокоЭкономика
 
 
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