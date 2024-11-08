https://ria.ru/20241108/maslo-1982752351.html

Сливочное масло в России подорожало на 1,4 процента за неделю

Сливочное масло в России подорожало на 1,4 процента за неделю - РИА Новости, 08.11.2024

Сливочное масло в России подорожало на 1,4 процента за неделю

Цены на сливочное масло в России за неделю с 29 октября по 5 ноября увеличились на 1,4%, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:17

2024-11-08T19:17

2024-11-08T19:17

россия

дмитрий патрушев

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

союзмолоко

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977162857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af43148dbbe00d3bcd30e7947292824a.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Цены на сливочное масло в России за неделю с 29 октября по 5 ноября увеличились на 1,4%, следует из материалов Росстата. С начала года сливочное масло подорожало почти на 28%. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 23 октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска. "За период с 29 октября по 5 ноября 2024 г. цены изменились: на масло сливочное +1,4%, сметану +1,0%, молоко пастеризованное +0,9%, молоко стерилизованное и рыбу мороженую +0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, пшено +0,7%, яйца куриные и маргарин +0,6%, творог +0,5%, колбасы вареные, хлеб ржаной и пшеничный, масло подсолнечное, консервы овощные для детского питания и печенье +0,4%", - говорится в материалах Росстата. Мука пшеничная, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,3%, говядина и соль поваренная - на 0,2%, баранина, свинина, макаронные изделия, чай черный и водка - на 0,1%. По данным Росстата, с 29 октября по 5 ноября цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 4%. В том числе подорожали огурцы - на 8,6%, лук репчатый - на 6,3%, картофель - на 6,1%, помидоры - на 5,1%, свекла столовая - на 4,3%, капуста белокочанная - на 4%, морковь - на 2,3%, бананы - на 1,9%, яблоки - на 0,8%. Снизились цены на смеси сухие молочные для детского питания и крупу гречневую - на 0,5%, мясо кур - на 0,2%, сахар-песок, рис, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%.

https://ria.ru/20241028/maslo-1980587206.html

https://ria.ru/20241031/yaytsa-1981186206.html

https://ria.ru/20241015/khleb-1978157848.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзмолоко, экономика