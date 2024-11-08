Рейтинг@Mail.ru
ВС России заняли лесополосу в районе Кучеровки, сообщил Марочко - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/marochko-1982579452.html
ВС России заняли лесополосу в районе Кучеровки, сообщил Марочко
ВС России заняли лесополосу в районе Кучеровки, сообщил Марочко - РИА Новости, 08.11.2024
ВС России заняли лесополосу в районе Кучеровки, сообщил Марочко
Силы РФ заняли лесополосу в районе Кучеровки на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T07:35
2024-11-08T07:35
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
россия
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
виктор водолацкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000102_364:61:2054:1012_1920x0_80_0_0_c0bd8e651a1af43191e90ddebacb8b0d.jpg
ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Силы РФ заняли лесополосу в районе Кучеровки на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последние несколько суток, в ходе успешного продвижения ВС РФ, в окрестностях Кучеровки была занята лесополоса, которая ранее находилась под контролем вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко, ссылаясь на свои источники. По его словам, также отмечено продвижение российских штурмовиков в районе Петропавловки, где взят под контроль опорный пункт противника. "Также расширена освобожденная зона на севере и юге от Кругляковки, под контроль наших войск перешла ж/д станция "Скоростной", и начались бои за населенный пункт Глушковка", - отметил Марочко. Российским войскам осталось шесть километров до города Купянска Харьковской области, сообщил в среду РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские власти начали эвакуировать администрацию, силовиков и население из Купянска на фоне наступления ВС РФ в направлении города.
https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html
https://ria.ru/20241108/pvo-1982578858.html
россия
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000102_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9b918c0a9c69c85375f1ab0f95ceeec0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, россия, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, виктор водолацкий, виталий ганчев, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Виктор Водолацкий, Виталий Ганчев, Госдума РФ
ВС России заняли лесополосу в районе Кучеровки, сообщил Марочко

Марочко: ВС России заняли лесополосу в районе Кучеровки на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Силы РФ заняли лесополосу в районе Кучеровки на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За последние несколько суток, в ходе успешного продвижения ВС РФ, в окрестностях Кучеровки была занята лесополоса, которая ранее находилась под контролем вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко, ссылаясь на свои источники.
Крупный тайник с оружием украинских диверсантов обнаружен сотрудниками ФСБ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе тайник с оружием диверсантов ВСУ
Вчера, 04:41
По его словам, также отмечено продвижение российских штурмовиков в районе Петропавловки, где взят под контроль опорный пункт противника.
"Также расширена освобожденная зона на севере и юге от Кругляковки, под контроль наших войск перешла ж/д станция "Скоростной", и начались бои за населенный пункт Глушковка", - отметил Марочко.
Российским войскам осталось шесть километров до города Купянска Харьковской области, сообщил в среду РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские власти начали эвакуировать администрацию, силовиков и население из Купянска на фоне наступления ВС РФ в направлении города.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских дронов
Вчера, 07:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВиктор ВодолацкийВиталий ГанчевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала