https://ria.ru/20241108/marochko-1982579452.html
ВС России заняли лесополосу в районе Кучеровки, сообщил Марочко
ВС России заняли лесополосу в районе Кучеровки, сообщил Марочко - РИА Новости, 08.11.2024
ВС России заняли лесополосу в районе Кучеровки, сообщил Марочко
Силы РФ заняли лесополосу в районе Кучеровки на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T07:35
2024-11-08T07:35
2024-11-08T07:35
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Силы РФ заняли лесополосу в районе Кучеровки на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последние несколько суток, в ходе успешного продвижения ВС РФ, в окрестностях Кучеровки была занята лесополоса, которая ранее находилась под контролем вооруженных формирований Украины", - сообщил Марочко, ссылаясь на свои источники. По его словам, также отмечено продвижение российских штурмовиков в районе Петропавловки, где взят под контроль опорный пункт противника. "Также расширена освобожденная зона на севере и юге от Кругляковки, под контроль наших войск перешла ж/д станция "Скоростной", и начались бои за населенный пункт Глушковка", - отметил Марочко. Российским войскам осталось шесть километров до города Купянска Харьковской области, сообщил в среду РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские власти начали эвакуировать администрацию, силовиков и население из Купянска на фоне наступления ВС РФ в направлении города.
https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Виктор Водолацкий, Виталий Ганчев, Госдума РФ
ВС России заняли лесополосу в районе Кучеровки, сообщил Марочко
Марочко: ВС России заняли лесополосу в районе Кучеровки на Купянском направлении