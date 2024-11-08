https://ria.ru/20241108/maduro-1982570060.html

Мадуро сравнил Путина с Роналду, назвав его звездой политики

Мадуро сравнил Путина с Роналду, назвав его звездой политики - РИА Новости, 08.11.2024

Мадуро сравнил Путина с Роналду, назвав его звездой политики

Венеcуэльский лидер Николас Мадуро, комментируя работу на саммите БРИКС в Казани, назвал российского президента Владимира Путина звездой международной политики, РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T04:34

2024-11-08T04:34

2024-11-08T04:47

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МЕХИКО, 8 ноя - РИА Новости. Венеcуэльский лидер Николас Мадуро, комментируя работу на саммите БРИКС в Казани, назвал российского президента Владимира Путина звездой международной политики, обладающим "бомбардирским чутьём". "Там было тридцать глав государств нового мира, государств БРИКС, и он принимал все делегации, двусторонние встречи, присутствовал на пленарном заседании. Без сомнения, мы могли бы сказать политическим языком: президент Владимир Путин — звезда международной политики. Большой успех был достигнут на историческом саммите в Казани, который консолидировал БРИКС. Он прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира", — сказал Мадуро в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.По словам венесуэльского президента, в ходе двусторонней встречи с Путиным в Казани они рассмотрели широкую карту двусторонней работы, а также политическую, геополитическую и дипломатическую повестку. "Россия также на протяжении многих лет сталкивалась с дипломатией обмана, которую осуждал президент Путин. Их попытались окружить и заставить обороняться. И Путин, с его многовековой мудростью, знал, как вовремя действовать против угрозы нацизма, зародившейся в государственном перевороте на Украине, в Киеве. Настала его очередь, как приходила очередь прошлых поколений", — отметил Мадуро. Возродившейся России предстоит, по словам Мадуро, противостоять новой нацистской угрозе, которую создали, чтобы нанести ущерб ее праву на мир и развитие. Другим способом сдерживания развития РФ политик назвал "призрак российской угрозы Европе", который подпитывают более 200 лет. "Ключевым элементом в понимании нового мира является то, что появились новые сверхдержавы, такие как Россия, в отличие от 12 000 лет человеческой цивилизации, появились новые неколониальные, негегемонистские сверхдержавы, а наоборот, как это определено сегодня в прекрасном и историческом выступлении президента Путина, сверхдержавы, которые четко определили свои отношения с миром с точки зрения уважения, равенства и продвижения единой человеческой цивилизации, в мире, основанном на человеческих принципах сотрудничества и кооперации. Мир, который возникает из мира, который мы знали, сильно отличается, и я говорю вам это как латиноамериканец, которые сопротивлялись и сражались в течение 200 лет, после поколения Боливара, Антонио Хосе де Сукре, Мануэлы Саенс, Луизы Касерес", — добавил Мадуро. В четверг, 7 ноября, Путин традиционно выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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https://ria.ru/20241108/tramp-1982569672.html

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