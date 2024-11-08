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Всероссийские соревнования по фехтованию завершились в Химках - РИА Новости, 08.11.2024
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11:19 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/khimki-1982616175.html
Всероссийские соревнования по фехтованию завершились в Химках
Всероссийские соревнования по фехтованию завершились в Химках - РИА Новости, 08.11.2024
Всероссийские соревнования по фехтованию завершились в Химках
Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях на призы двукратной Олимпийской чемпионки России Яны Егорян завершились в баскетбольном центре "Химки",... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:19
2024-11-08T11:19
химки (городской округ в московской области)
спорт
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях на призы двукратной Олимпийской чемпионки России Яны Егорян завершились в баскетбольном центре "Химки", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. "Мы очень рады, что первый всероссийский турнир Яны Егорян проходит в Подмосковье. Мы планируем его расширять, каждый год будем делать эти соревнования еще более масштабными, более статусными. Спасибо всем, кто приехал", — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, его слова привели в пресс-службе. За три дня соревнований в них приняли участие около 400 юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Подмосковье на турнире представляли 60 спортсменов из Химок, Лобни, Долгопрудного, Мытищ, Истры и Раменского. По итогам соревнований победителями в личном зачете стали Георгий Ионин из Вологды и Арина Старова из Самары. Второе место заняли Олег Баландин из Челябинска и Виктория Розанова из Нижнего Новгорода. Бронзовыми призерами турнира стали Леонид Ундер из Самары и Марк Ширшов из Санкт-Петербурга, а также Полина Ковалева из Москвы и Анастасия Исакова из Вологды. Данный турнир является первым этапом гран-при "Россия, Дружба, Фехтование". Серия будет состоять из четырех этапов, которые проведут в разных городах России. По итогам будут определены восьмерки лучших саблистов в возрасте до 15 лет со всей страны.
https://ria.ru/20241107/otoplenie-1982465543.html
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химки (городской округ в московской области), спорт
Химки (городской округ в Московской области), Спорт

Всероссийские соревнования по фехтованию завершились в Химках

© Фото : Пресс-служба администрации ХимокВсероссийские соревнования по фехтованию завершились в Химках
Всероссийские соревнования по фехтованию завершились в Химках - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях на призы двукратной Олимпийской чемпионки России Яны Егорян завершились в баскетбольном центре "Химки", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Мы очень рады, что первый всероссийский турнир Яны Егорян проходит в Подмосковье. Мы планируем его расширять, каждый год будем делать эти соревнования еще более масштабными, более статусными. Спасибо всем, кто приехал", — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, его слова привели в пресс-службе.
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За три дня соревнований в них приняли участие около 400 юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Подмосковье на турнире представляли 60 спортсменов из Химок, Лобни, Долгопрудного, Мытищ, Истры и Раменского.
По итогам соревнований победителями в личном зачете стали Георгий Ионин из Вологды и Арина Старова из Самары. Второе место заняли Олег Баландин из Челябинска и Виктория Розанова из Нижнего Новгорода. Бронзовыми призерами турнира стали Леонид Ундер из Самары и Марк Ширшов из Санкт-Петербурга, а также Полина Ковалева из Москвы и Анастасия Исакова из Вологды.
Данный турнир является первым этапом гран-при "Россия, Дружба, Фехтование". Серия будет состоять из четырех этапов, которые проведут в разных городах России. По итогам будут определены восьмерки лучших саблистов в возрасте до 15 лет со всей страны.
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