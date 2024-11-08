https://ria.ru/20241108/kaluga-1982689618.html

Международный бизнес-форум "Вектор на экспорт" прошел в Калуге

Международный бизнес-форум "Вектор на экспорт" прошел в Калуге - РИА Новости, 08.11.2024

Международный бизнес-форум "Вектор на экспорт" прошел в Калуге

Более 300 предпринимателей из Калужской области приняли участие в международном форуме "Вектор на экспорт. Трансформация господдержки", который прошел в Калуге, РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:39

2024-11-08T15:39

2024-11-08T15:39

калужская область

калуга

калужская область

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владимир попов

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КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Более 300 предпринимателей из Калужской области приняли участие в международном форуме "Вектор на экспорт. Трансформация господдержки", который прошел в Калуге, сообщает правительство региона. Сообщается, что в Калуге в шестой раз прошел ежегодный бизнес-форум "Вектор на экспорт. Трансформация господдержки". Мероприятие посетили более 300 предпринимателей региона. Главной темой обсуждения стали меры государственной поддержки экспорта. Форум открыл заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, который отметил, что основная задача последних лет остается неизменной – помочь бизнесу переориентироваться на дружественные России рынки, найти точки сбыта и адаптироваться к новым реалиям. "В этом году компании Калужской области экспортировали свои товары в 76 стран мира. Устойчиво осуществляется региональный сбыт товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической, косметологической промышленности, в агропромышленном секторе - продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье", - подчеркнул Владимир Попов. По словам замгубернатора, в основных группах экспортируемой продукции по сравнению с прошлым годом наблюдается рост объема продовольственных товаров и сырья, машиностроительной продукции, древесины и целлюлозно-бумажных изделий. По традиции форум стал площадкой для общения бизнеса – как опытных экспортеров, так и начинающих. Свои достижения экспортеры представили на выставке "Экспортер года-2023". Также руководители калужских предприятий провели встречи с торговыми представителями Казахстана и Китая. Программа форума включала круглые столы, сессии и работу дискуссионной площадки "Ядерные технологии для России и ближнего зарубежья", где предприниматели обсудили перспективы развития в данной сфере. По данным областного правительства, в этом году в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" калужские экспортеры участвовали в международных выставках, посещали другие страны с бизнес-миссиями и находили новых партнеров. Центр поддержки экспорта оказал помощь 465 малым и средним предприятиям, 43 компании заключили международные контракты, поставив продукцию на сумму 12,7 миллиона долларов США, география поставок охватила 42 страны.

https://ria.ru/20241028/puteshestvie-1980490857.html

https://ria.ru/20241028/tekhnopark-1980499904.html

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калуга, калужская область, россия, владимир попов