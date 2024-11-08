Рейтинг@Mail.ru
Международный бизнес-форум "Вектор на экспорт" прошел в Калуге - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
15:39 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/kaluga-1982689618.html
Международный бизнес-форум "Вектор на экспорт" прошел в Калуге
Международный бизнес-форум "Вектор на экспорт" прошел в Калуге - РИА Новости, 08.11.2024
Международный бизнес-форум "Вектор на экспорт" прошел в Калуге
Более 300 предпринимателей из Калужской области приняли участие в международном форуме "Вектор на экспорт. Трансформация господдержки", который прошел в Калуге, РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:39
2024-11-08T15:39
калужская область
калуга
калужская область
россия
владимир попов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c134cf5b38ca1855b7844775038284.jpg
КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Более 300 предпринимателей из Калужской области приняли участие в международном форуме "Вектор на экспорт. Трансформация господдержки", который прошел в Калуге, сообщает правительство региона. Сообщается, что в Калуге в шестой раз прошел ежегодный бизнес-форум "Вектор на экспорт. Трансформация господдержки". Мероприятие посетили более 300 предпринимателей региона. Главной темой обсуждения стали меры государственной поддержки экспорта. Форум открыл заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, который отметил, что основная задача последних лет остается неизменной – помочь бизнесу переориентироваться на дружественные России рынки, найти точки сбыта и адаптироваться к новым реалиям. "В этом году компании Калужской области экспортировали свои товары в 76 стран мира. Устойчиво осуществляется региональный сбыт товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической, косметологической промышленности, в агропромышленном секторе - продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье", - подчеркнул Владимир Попов. По словам замгубернатора, в основных группах экспортируемой продукции по сравнению с прошлым годом наблюдается рост объема продовольственных товаров и сырья, машиностроительной продукции, древесины и целлюлозно-бумажных изделий. По традиции форум стал площадкой для общения бизнеса – как опытных экспортеров, так и начинающих. Свои достижения экспортеры представили на выставке "Экспортер года-2023". Также руководители калужских предприятий провели встречи с торговыми представителями Казахстана и Китая. Программа форума включала круглые столы, сессии и работу дискуссионной площадки "Ядерные технологии для России и ближнего зарубежья", где предприниматели обсудили перспективы развития в данной сфере. По данным областного правительства, в этом году в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" калужские экспортеры участвовали в международных выставках, посещали другие страны с бизнес-миссиями и находили новых партнеров. Центр поддержки экспорта оказал помощь 465 малым и средним предприятиям, 43 компании заключили международные контракты, поставив продукцию на сумму 12,7 миллиона долларов США, география поставок охватила 42 страны.
https://ria.ru/20241028/puteshestvie-1980490857.html
https://ria.ru/20241028/tekhnopark-1980499904.html
калуга
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6118b3c658790187f2113281ee2c1ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, калужская область, россия, владимир попов
Калужская область, Калуга, Калужская область, Россия, Владимир Попов

Международный бизнес-форум "Вектор на экспорт" прошел в Калуге

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в медиабанк
Калуга. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Более 300 предпринимателей из Калужской области приняли участие в международном форуме "Вектор на экспорт. Трансформация господдержки", который прошел в Калуге, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в Калуге в шестой раз прошел ежегодный бизнес-форум "Вектор на экспорт. Трансформация господдержки". Мероприятие посетили более 300 предпринимателей региона. Главной темой обсуждения стали меры государственной поддержки экспорта.
Вид на город Калуга - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Калужская область вошла в десятку направлений для путешествий выходного дня
28 октября, 13:22
Форум открыл заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, который отметил, что основная задача последних лет остается неизменной – помочь бизнесу переориентироваться на дружественные России рынки, найти точки сбыта и адаптироваться к новым реалиям.
"В этом году компании Калужской области экспортировали свои товары в 76 стран мира. Устойчиво осуществляется региональный сбыт товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической, косметологической промышленности, в агропромышленном секторе - продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье", - подчеркнул Владимир Попов.
По словам замгубернатора, в основных группах экспортируемой продукции по сравнению с прошлым годом наблюдается рост объема продовольственных товаров и сырья, машиностроительной продукции, древесины и целлюлозно-бумажных изделий.
По традиции форум стал площадкой для общения бизнеса – как опытных экспортеров, так и начинающих. Свои достижения экспортеры представили на выставке "Экспортер года-2023". Также руководители калужских предприятий провели встречи с торговыми представителями Казахстана и Китая. Программа форума включала круглые столы, сессии и работу дискуссионной площадки "Ядерные технологии для России и ближнего зарубежья", где предприниматели обсудили перспективы развития в данной сфере.
По данным областного правительства, в этом году в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" калужские экспортеры участвовали в международных выставках, посещали другие страны с бизнес-миссиями и находили новых партнеров. Центр поддержки экспорта оказал помощь 465 малым и средним предприятиям, 43 компании заключили международные контракты, поставив продукцию на сумму 12,7 миллиона долларов США, география поставок охватила 42 страны.
Первые итоги работы технопарка профобразования обсудили в Калуге - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Первые итоги работы технопарка профобразования обсудили в Калуге
28 октября, 13:55
 
Калужская областьКалугаКалужская областьРоссияВладимир Попов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала