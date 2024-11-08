https://ria.ru/20241108/fsb-1982605551.html

Появилось видео задержания торговцев кокаином

Появилось видео задержания торговцев кокаином - РИА Новости, 08.11.2024

Появилось видео задержания торговцев кокаином

ФСБ опубликовала видео задержания наркоторговцев, которые везли тонну кокаина в Европу, и показала брикеты с наркотиками в тайниках. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:45

2024-11-08T10:45

2024-11-08T11:41

происшествия

европа

россия

ленинградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания наркоторговцев, которые везли тонну кокаина в Европу, и показала брикеты с наркотиками в тайниках. ФСБ ранее сообщила, что перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию, изъято более 1 тонны наркотика стоимостью около 3,5 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела в отношении пятерых задержанных в Ленинградской области злоумышленников. На видео группа захвата в ночное время обезвреживает двоих мужчин прямо внутри автомобильного прицепа. Силовики дают команду лечь на пол трейлера на ломаном английском языке. Затем на двоих задержанных – согласно релизу ФСБ, это граждане балканской страны - надевают наручники. Прицеп находился в скрытом месте под крышей эллинга. Далее из специально оборудованного в двойной крыше тайника извлекаются брикеты с расфасованным наркотиком с надписью на упаковке "P.S.P" и эмблемой клеверного листа. Кроме того, ФСБ показала кадры задержания в Ленобласти подозреваемых на черной машине китайского производства у дороги при извлечении наркотиков из тайника. Там обнаружена черная сумка, которая доверху заполнена такими же брикетами с кокаином.

https://ria.ru/20241022/arest-1979287170.html

https://ria.ru/20241029/akter-1980716571.html

европа

россия

ленинградская область

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Спецоперация по задержанию наркоторговцев, планировавших переправить кокаин в ЕС Кадры спецоперации по задержанию наркоторговцев, планировавших переправить в ЕС более 1 тонны кокаина. 2024-11-08T10:45 true PT1M31S

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происшествия, европа, россия, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)