https://ria.ru/20241108/fsb-1982605551.html
Появилось видео задержания торговцев кокаином
Появилось видео задержания торговцев кокаином - РИА Новости, 08.11.2024
Появилось видео задержания торговцев кокаином
ФСБ опубликовала видео задержания наркоторговцев, которые везли тонну кокаина в Европу, и показала брикеты с наркотиками в тайниках. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:45
2024-11-08T10:45
2024-11-08T11:41
происшествия
европа
россия
ленинградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания наркоторговцев, которые везли тонну кокаина в Европу, и показала брикеты с наркотиками в тайниках. ФСБ ранее сообщила, что перекрыла канал поставки кокаина в Европу через Россию, изъято более 1 тонны наркотика стоимостью около 3,5 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела в отношении пятерых задержанных в Ленинградской области злоумышленников. На видео группа захвата в ночное время обезвреживает двоих мужчин прямо внутри автомобильного прицепа. Силовики дают команду лечь на пол трейлера на ломаном английском языке. Затем на двоих задержанных – согласно релизу ФСБ, это граждане балканской страны - надевают наручники. Прицеп находился в скрытом месте под крышей эллинга. Далее из специально оборудованного в двойной крыше тайника извлекаются брикеты с расфасованным наркотиком с надписью на упаковке "P.S.P" и эмблемой клеверного листа. Кроме того, ФСБ показала кадры задержания в Ленобласти подозреваемых на черной машине китайского производства у дороги при извлечении наркотиков из тайника. Там обнаружена черная сумка, которая доверху заполнена такими же брикетами с кокаином.
https://ria.ru/20241022/arest-1979287170.html
https://ria.ru/20241029/akter-1980716571.html
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Спецоперация по задержанию наркоторговцев, планировавших переправить кокаин в ЕС
Кадры спецоперации по задержанию наркоторговцев, планировавших переправить в ЕС более 1 тонны кокаина.
2024-11-08T10:45
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происшествия, европа, россия, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Европа, Россия, Ленинградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появилось видео задержания торговцев кокаином
ФСБ показала видео задержания наркоторговцев с тонной кокаина в Ленобласти