https://ria.ru/20241108/es-1982744371.html

Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, признала Фон дер Ляйен

Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, признала Фон дер Ляйен - РИА Новости, 08.11.2024

Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, признала Фон дер Ляйен

Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение – по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии, признала по итогам неформального... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:34

2024-11-08T18:34

2024-11-08T18:34

экономика

будапешт

италия

сша

марио драги

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение – по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии, признала по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Преодолеть энергетический кризис было важной задачей… Однако структурно цены на энергию по-прежнему слишком высокие, необходимо их снижать. Это одна из задач будущего состава Еврокомиссии", - сказала она. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. Там также отмечалось, что заявленная главой Еврокомиссии цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы. Кроме того, Драги констатировал, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия.

https://ria.ru/20240914/evropa-1972572270.html

будапешт

италия

сша

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экономика, будапешт, италия, сша, марио драги, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европейский центральный банк, в мире