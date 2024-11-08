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Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, признала Фон дер Ляйен - РИА Новости, 08.11.2024
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18:34 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/es-1982744371.html
Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, признала Фон дер Ляйен
Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, признала Фон дер Ляйен - РИА Новости, 08.11.2024
Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, признала Фон дер Ляйен
Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение – по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии, признала по итогам неформального... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:34
2024-11-08T18:34
экономика
будапешт
италия
сша
марио драги
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение – по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии, признала по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Преодолеть энергетический кризис было важной задачей… Однако структурно цены на энергию по-прежнему слишком высокие, необходимо их снижать. Это одна из задач будущего состава Еврокомиссии", - сказала она. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. Там также отмечалось, что заявленная главой Еврокомиссии цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы. Кроме того, Драги констатировал, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия.
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экономика, будапешт, италия, сша, марио драги, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европейский центральный банк, в мире
Экономика, Будапешт, Италия, США, Марио Драги, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европейский центральный банк, В мире
Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, признала Фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, важно их снизить

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение – по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии, признала по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Преодолеть энергетический кризис было важной задачей… Однако структурно цены на энергию по-прежнему слишком высокие, необходимо их снижать. Это одна из задач будущего состава Еврокомиссии", - сказала она.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Там также отмечалось, что заявленная главой Еврокомиссии цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы.
Кроме того, Драги констатировал, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия.
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ЭкономикаБудапештИталияСШАМарио ДрагиУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвропейский центральный банкВ мире
 
 
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