https://ria.ru/20241108/es-1982659369.html

Премьер Бельгии призвал ЕС отстаивать свои интересы в диалоге с США

Премьер Бельгии призвал ЕС отстаивать свои интересы в диалоге с США - РИА Новости, 08.11.2024

Премьер Бельгии призвал ЕС отстаивать свои интересы в диалоге с США

Страны ЕС должны быть едины и отстаивать свои интересы в диалоге с будущей администрацией победившего на выборах Дональда Трампа, основываясь на "сильной... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:15

2024-11-08T14:15

2024-11-08T14:18

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Страны ЕС должны быть едины и отстаивать свои интересы в диалоге с будущей администрацией победившего на выборах Дональда Трампа, основываясь на "сильной позиции", заявил в пятницу премьер-министр Бельгии Александр де Кроо."Народ США сделал свой выбор, мы должны его уважать. Вопрос в том, каким должно быть наше взаимодействие с США. Мы должны сохранять единство в переговорах с США, вести активную политику. Мы рады, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель уже провели соответствующие контакты. Мы должны вести открытый диалог, но настаивать на собственных интересах, основанных на нашей сильной позиции как европейцев", - сказал де Кроо журналистам в Будапеште, где проходит неформальный саммит ЕС.По его словам, победа на выборах Трампа может стать стимулом для усиления Европы. При этом премьер Бельгии подчеркнул, что США и ЕС остаются союзниками, в том числе в вопросах торговли и таможенных пошлин, а их общим конкурентом является Китай. "У нас должен быть открытый диалог в этом вопросе, мы не являемся конкурентами, наш общий конкурент - это Китай", - сказал де Кроо.

https://ria.ru/20241108/evropa-1982605095.html

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в мире, бельгия, сша, евросоюз, будапешт, александр де кроо, еврокомиссия, евросовет, дональд трамп, урсула фон дер ляйен