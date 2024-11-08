https://ria.ru/20241108/erdogan-1982673210.html

Эрдоган выразил надежду на изменение политического курса США при Трампе

Эрдоган выразил надежду на изменение политического курса США при Трампе - РИА Новости, 08.11.2024

Эрдоган выразил надежду на изменение политического курса США при Трампе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не будет повторять ошибок прежней американской... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:59

2024-11-08T14:59

2024-11-08T15:03

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сша

турция

ливан

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не будет повторять ошибок прежней американской администрации."Мы поздравили Трампа с победой на выборах и напомнили ему о Газе и Ливане. Мы ожидаем, что во время своего второго президентского срока Трамп откажется от ошибок прежней администрации. Мы ожидаем, что он подставит руку под камень, чтобы предотвратить новое кровопролитие и положить конец войне (на Ближнем Востоке – ред.)", - заявил турецкий лидер, выступая в пятницу на 6-м Международном саммите "Женщины и правосудие".Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982571037.html

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в мире, сша, турция, ливан, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, камала харрис, nbc