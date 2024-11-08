https://ria.ru/20241108/erdogan-1982631316.html

Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.11.2024

Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет обсудить с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом развитие событий на Ближнем... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:36

2024-11-08T12:36

2024-11-08T12:36

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет обсудить с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом развитие событий на Ближнем Востоке, в частности, действия Израиля. "В предыдущий период у нас не было трудностей в общении с господином Трампом. Мы выходили на связь в течение 24 часов и, соответственно, пытались добиться результатов с помощью телефонной дипломатии. В этот период, я думаю, у нас не будет проблем в этом направлении. Вы знаете, что Трамп обещает прекратить эти конфликты, инициированные Израилем. Мы хотели бы, чтобы это обещание было выполнено и Израилю было сказано "стоп"", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Будапешта. По его словам, Анкара надеется, что во время второго срока Трампа в регионе установится период прочного мира и спокойствия. "Мы выступаем за мир и спокойствие. Отсутствие постоянного решения израильско-палестинского вопроса ведет к спирали насилия, и наш регион не может вырваться из этого цикла. Продолжение политики эпохи (Джо) Байдена усугубит отсутствие решения в регионе и приведет к распространению конфликта. Мы никогда не хотим этого", - сказал Эрдоган.

https://ria.ru/20241107/erdogan-1982472964.html

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в мире, цены на нефть, израиль, турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024