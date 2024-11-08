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Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.11.2024
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12:36 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/erdogan-1982631316.html
Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке
Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.11.2024
Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет обсудить с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом развитие событий на Ближнем... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:36
2024-11-08T12:36
в мире
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет обсудить с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом развитие событий на Ближнем Востоке, в частности, действия Израиля. "В предыдущий период у нас не было трудностей в общении с господином Трампом. Мы выходили на связь в течение 24 часов и, соответственно, пытались добиться результатов с помощью телефонной дипломатии. В этот период, я думаю, у нас не будет проблем в этом направлении. Вы знаете, что Трамп обещает прекратить эти конфликты, инициированные Израилем. Мы хотели бы, чтобы это обещание было выполнено и Израилю было сказано "стоп"", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Будапешта. По его словам, Анкара надеется, что во время второго срока Трампа в регионе установится период прочного мира и спокойствия. "Мы выступаем за мир и спокойствие. Отсутствие постоянного решения израильско-палестинского вопроса ведет к спирали насилия, и наш регион не может вырваться из этого цикла. Продолжение политики эпохи (Джо) Байдена усугубит отсутствие решения в регионе и приведет к распространению конфликта. Мы никогда не хотим этого", - сказал Эрдоган.
https://ria.ru/20241107/erdogan-1982472964.html
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в мире, цены на нефть, израиль, турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Израиль, Турция, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет обсудить с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом развитие событий на Ближнем Востоке, в частности, действия Израиля.
"В предыдущий период у нас не было трудностей в общении с господином Трампом. Мы выходили на связь в течение 24 часов и, соответственно, пытались добиться результатов с помощью телефонной дипломатии. В этот период, я думаю, у нас не будет проблем в этом направлении. Вы знаете, что Трамп обещает прекратить эти конфликты, инициированные Израилем. Мы хотели бы, чтобы это обещание было выполнено и Израилю было сказано "стоп"", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Будапешта.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Эрдоган высказался о блокировании членства Турции в Евросоюзе
7 ноября, 17:49
По его словам, Анкара надеется, что во время второго срока Трампа в регионе установится период прочного мира и спокойствия.
"Мы выступаем за мир и спокойствие. Отсутствие постоянного решения израильско-палестинского вопроса ведет к спирали насилия, и наш регион не может вырваться из этого цикла. Продолжение политики эпохи (Джо) Байдена усугубит отсутствие решения в регионе и приведет к распространению конфликта. Мы никогда не хотим этого", - сказал Эрдоган.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю
Вчера, 12:02
 
В миреЦены на нефтьИзраильТурцияСШАДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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