https://ria.ru/20241108/erdogan-1982630680.html

Эрдоган пригласил Трампа с визитом в Турцию

Эрдоган пригласил Трампа с визитом в Турцию - РИА Новости, 08.11.2024

Эрдоган пригласил Трампа с визитом в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа с визитом в Турцию и рассчитывает, что... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:32

2024-11-08T12:32

2024-11-08T12:32

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа с визитом в Турцию и рассчитывает, что тот примет приглашение. "Мы пригласили его в нашу страну, и я надеюсь, что он примет наше приглашение, и таким образом мы укрепим сотрудничество между Турцией и Соединенными Штатами Америки иначе, чем в прошлом", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Будапешта. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241024/erdogan-1979787172.html

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