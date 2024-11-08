Эрдоган пригласил Трампа с визитом в Турцию
Эрдоган заявил, что пригласил Трампа с визитом в Турцию
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа с визитом в Турцию и рассчитывает, что тот примет приглашение.
"Мы пригласили его в нашу страну, и я надеюсь, что он примет наше приглашение, и таким образом мы укрепим сотрудничество между Турцией и Соединенными Штатами Америки иначе, чем в прошлом", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Будапешта.
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Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.