https://ria.ru/20241108/dollar-1982564656.html

Назван фактор, способный обрушить доллар сильнее, чем Трамп

Назван фактор, способный обрушить доллар сильнее, чем Трамп - РИА Новости, 08.11.2024

Назван фактор, способный обрушить доллар сильнее, чем Трамп

Валютный рынок традиционно подвержен волатильности во время выборов президента США. Но на сей раз есть фактор, который может повлиять на доллар сильнее, чем... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T02:10

2024-11-08T02:10

2024-11-08T02:10

дональд трамп

джером пауэлл

камала харрис

сша

экономика

доллар

курс доллара

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Валютный рынок традиционно подвержен волатильности во время выборов президента США. Но на сей раз есть фактор, который может повлиять на доллар сильнее, чем победа Дональда Трампа, рассказал в интервью агентству "Прайм" начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.Он напомнил, что рынки отыграли неожиданную для многих новость о разгроме демократов и камбэке Трампа в Белый дом – ведь многие ставили на его соперницу Камалу Харрис. Но это быстро прошло."Президент Трамп в целом позитивен для рынка акций США и доллара на фоне вероятного усиления политики протекционизма, по крайней мере, в среднесрочной перспективе", — рассуждает аналитик.Однако сейчас для доллара важнее фундаментальный фактор – плавное смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва. На заседании в четверг ставки должны снизить, а вот тональность выступления главы регулятора Джерома Пауэлла может вызвать резкие колебания. Если он допустит намек на паузу в снижении ставок, доллар может существенно просесть.Но на рубль это повлияет незначительно – для него важнее возможная просадка сырьевых цен из-за политики новой администрации Штатов. Держатели рублевых позиций ждут прихода на рынки валюты от экспортеров во второй половине месяца. В этом случае мы можем увидеть 93 рубля за доллар, 100 за евро и 13 за юань, заключил Соболев.

https://ria.ru/20241010/dollar-1977308243.html

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дональд трамп, джером пауэлл, камала харрис, сша, экономика, доллар, курс доллара, федеральная резервная система сша, выборы президента сша — 2024