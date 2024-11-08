https://ria.ru/20241108/frs-1982556959.html

Глава ФРС пообещал не уходить в отставку, если Трамп решит его уволить

Глава ФРС пообещал не уходить в отставку, если Трамп решит его уволить - РИА Новости, 08.11.2024

Глава ФРС пообещал не уходить в отставку, если Трамп решит его уволить

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если победивший на выборах президента Дональд Трамп решит его... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:08

2024-11-08T00:08

2024-11-08T00:08

в мире

дональд трамп

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если победивший на выборах президента Дональд Трамп решит его уволить, поскольку, по его мнению, закон не позволяет главе государства это сделать. "Нет... не разрешено законом", — заявил Пауэлл журналистам в ответ на вопрос, уйдет ли он с поста, если Трамп решит его уволить, и будет ли легальным его увольнение. Ранее CNN со ссылкой на источник в штабе избранного президента сообщил, что Трамп, несмотря на прежние разногласия, позволит Пауэллу доработать до конца своего срока, который истекает в мае 2026 года. Источник предупредил, что Трамп всегда может передумать, но его нынешнее мнение и мнение его экономической команды заключается в том, что Пауэлл должен остаться на посту главы ФРС, продолжающей политику снижения процентных ставок. Трамп назначил Пауэлла, бывшего руководителя частного инвестиционного фонда, на высший пост ФРС в 2018 году. Президент Джо Байден переназначил его на второй четырехлетний срок. Трамп и Пауэлл несколько раз конфликтовали во время его первого срока, и президент неоднократно угрожал уволить его с должности.

https://ria.ru/20241107/frs-1982534888.html

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в мире, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша