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Глава ФРС пообещал не уходить в отставку, если Трамп решит его уволить - РИА Новости, 08.11.2024
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00:08 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/frs-1982556959.html
Глава ФРС пообещал не уходить в отставку, если Трамп решит его уволить
Глава ФРС пообещал не уходить в отставку, если Трамп решит его уволить - РИА Новости, 08.11.2024
Глава ФРС пообещал не уходить в отставку, если Трамп решит его уволить
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если победивший на выборах президента Дональд Трамп решит его... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:08
2024-11-08T00:08
в мире
дональд трамп
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если победивший на выборах президента Дональд Трамп решит его уволить, поскольку, по его мнению, закон не позволяет главе государства это сделать. "Нет... не разрешено законом", — заявил Пауэлл журналистам в ответ на вопрос, уйдет ли он с поста, если Трамп решит его уволить, и будет ли легальным его увольнение. Ранее CNN со ссылкой на источник в штабе избранного президента сообщил, что Трамп, несмотря на прежние разногласия, позволит Пауэллу доработать до конца своего срока, который истекает в мае 2026 года. Источник предупредил, что Трамп всегда может передумать, но его нынешнее мнение и мнение его экономической команды заключается в том, что Пауэлл должен остаться на посту главы ФРС, продолжающей политику снижения процентных ставок. Трамп назначил Пауэлла, бывшего руководителя частного инвестиционного фонда, на высший пост ФРС в 2018 году. Президент Джо Байден переназначил его на второй четырехлетний срок. Трамп и Пауэлл несколько раз конфликтовали во время его первого срока, и президент неоднократно угрожал уволить его с должности.
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в мире, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
В мире, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Глава ФРС пообещал не уходить в отставку, если Трамп решит его уволить

Пауэлл заявил, что не уйдет в отставку с поста главы ФРС, если Трамп его уволит

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если победивший на выборах президента Дональд Трамп решит его уволить, поскольку, по его мнению, закон не позволяет главе государства это сделать.
"Нет... не разрешено законом", — заявил Пауэлл журналистам в ответ на вопрос, уйдет ли он с поста, если Трамп решит его уволить, и будет ли легальным его увольнение.
Ранее CNN со ссылкой на источник в штабе избранного президента сообщил, что Трамп, несмотря на прежние разногласия, позволит Пауэллу доработать до конца своего срока, который истекает в мае 2026 года. Источник предупредил, что Трамп всегда может передумать, но его нынешнее мнение и мнение его экономической команды заключается в том, что Пауэлл должен остаться на посту главы ФРС, продолжающей политику снижения процентных ставок.
Трамп назначил Пауэлла, бывшего руководителя частного инвестиционного фонда, на высший пост ФРС в 2018 году. Президент Джо Байден переназначил его на второй четырехлетний срок. Трамп и Пауэлл несколько раз конфликтовали во время его первого срока, и президент неоднократно угрожал уволить его с должности.
Герб Федеральной резервной системы США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
ФРС США понизила базовую ставку
Вчера, 22:10
 
В миреДональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
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