"Дамате" опровергла сообщения о пропаже индейки из магазинов
"Дамате" опровергла сообщения о пропаже индейки "Индилайт" из магазинов
Мясной отдел в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Дамате" назвала дезинформацией сведения о том, что мясо индейки пропало с полок магазинов - ежедневно компания отгружает более миллиона упаковок продукции "Индилайт" с заводов в Ростовской и Пензенской областях, сказано в релизе компании.
В четверг газета "Ведомости" со ссылкой на письмо "Дамате" торговым сетям сообщила, что компания уведомила ритейл о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 года из-за вывода из эксплуатации площадки откорма на предприятии "Индюшкин двор" в Ростовской области.
"Мы очень тронуты вашей реакцией на вчерашнюю дезинформацию о пропаже с полок индейки: тысячи сообщений и сотни звонков от вас. А нашему SMM-щику даже звонила мама и просила купить побольше. Мы, как и вы, любим нашу индейку, едим ее сами, кормим наших детей и продолжаем регулярные поставки в магазины вашего города. Ежедневно мы отгружаем в магазины более миллиона упаковок продукции Индилайт с наших заводов в Ростовской и Пензенской областях", - сазано в релизе.
"Дамате" напомнила, что является крупнейшим производителем индейки в России, первым в Европе и четвертым в мире. Компания продолжает выполнять обязательства перед партнерами и покупателями. "Вы по-прежнему можете приобрести индейку "Индилайт" в ваших любимых магазинах у дома, супермаркетах, гипермаркетах и онлайн", - добавили в "Дамате".
Минсельхоз РФ сообщал, что объем производства индейки в России в этом году увеличится на 3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 435 тысяч тонн.
В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами
24 октября, 15:03