https://ria.ru/20241108/damat-1982714803.html

"Дамате" опровергла сообщения о пропаже индейки из магазинов

"Дамате" опровергла сообщения о пропаже индейки из магазинов - РИА Новости, 08.11.2024

"Дамате" опровергла сообщения о пропаже индейки из магазинов

"Дамате" назвала дезинформацией сведения о том, что мясо индейки пропало с полок магазинов - ежедневно компания отгружает более миллиона упаковок продукции... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:16

2024-11-08T16:16

2024-11-08T16:16

экономика

россия

пензенская область

ростовская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Дамате" назвала дезинформацией сведения о том, что мясо индейки пропало с полок магазинов - ежедневно компания отгружает более миллиона упаковок продукции "Индилайт" с заводов в Ростовской и Пензенской областях, сказано в релизе компании. В четверг газета "Ведомости" со ссылкой на письмо "Дамате" торговым сетям сообщила, что компания уведомила ритейл о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 года из-за вывода из эксплуатации площадки откорма на предприятии "Индюшкин двор" в Ростовской области. "Мы очень тронуты вашей реакцией на вчерашнюю дезинформацию о пропаже с полок индейки: тысячи сообщений и сотни звонков от вас. А нашему SMM-щику даже звонила мама и просила купить побольше. Мы, как и вы, любим нашу индейку, едим ее сами, кормим наших детей и продолжаем регулярные поставки в магазины вашего города. Ежедневно мы отгружаем в магазины более миллиона упаковок продукции Индилайт с наших заводов в Ростовской и Пензенской областях", - сазано в релизе. "Дамате" напомнила, что является крупнейшим производителем индейки в России, первым в Европе и четвертым в мире. Компания продолжает выполнять обязательства перед партнерами и покупателями. "Вы по-прежнему можете приобрести индейку "Индилайт" в ваших любимых магазинах у дома, супермаркетах, гипермаркетах и онлайн", - добавили в "Дамате". Минсельхоз РФ сообщал, что объем производства индейки в России в этом году увеличится на 3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 435 тысяч тонн.

https://ria.ru/20241024/ashan-1979819617.html

россия

пензенская область

ростовская область

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экономика, россия, пензенская область, ростовская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)