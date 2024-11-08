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Депутаты Ленобласти поддержали в I чтении закон о бюджете на 2025-2027 год - РИА Новости, 08.11.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
19:33 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/byudzhet-1982754600.html
Депутаты Ленобласти поддержали в I чтении закон о бюджете на 2025-2027 год
Депутаты Ленобласти поддержали в I чтении закон о бюджете на 2025-2027 год - РИА Новости, 08.11.2024
Депутаты Ленобласти поддержали в I чтении закон о бюджете на 2025-2027 год
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области поддержали в первом чтении закон о бюджете на 2025-2027 год, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:33
2024-11-08T19:33
ленинградская область
ленинградская область
кириши
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области поддержали в первом чтении закон о бюджете на 2025-2027 год, сообщает пресс-служба правительства региона. "Доходы составят 240 миллиардов рублей. Налоговые и неналоговые доходы из них составят 224 миллиардов 200 иллионов рублей. Безвозмездные поступления — 15 миллиардов 800 миллионов рублей. Расходы составят 263 миллиарда 500 миллионов рублей, и дефицит составит 23 миллиарда 500 миллионов рублей, что составляет 105 процентов от уровня собственных доходов", - озвучил ключевые параметры бюджета на заседании регионального ЗАКСа первый заместитель председателя правительства Ленинградской области Роман Марков. По его словам, особенностью формирования бюджета на предстоящий трехлетний период является то, что в 2024 году заканчиваются предыдущие национальные проекты. В данный момент идет формирование бюджетов новых национальных проектов. Федеральное правительство ведет активную работу по распределению денежных средств между субъектами Российской Федерации и между национальными проектами. "Около 29 миллиардов рублей предполагается распределить на национальные проекты. Вот большая часть этих денег как раз сейчас зарезервирована. Как только мы получим параметры из федерального бюджета, мы из этих средств тут же предусмотрим софинансирование по национальным проектам", - добавил Марков. По его словам, приоритет при формировании бюджета области отдается социальным вопросам — более половины средств будет направлено на социальную сферу: образование, здравоохранение и соцзащиту. В разрезе государственных программ по бюджетному финансированию на первом месте в Ленинградской области - "Образование", куда будет направлено 57,5 миллиарда рублей. На втором месте социальная поддержка - 43 миллиарда рублей. На третьем — здравоохранение, финансирование программы составит 34,3 миллиарда рублей, из них 7 миллиардов 583 миллиона рублей будут направлены на содержание госучреждений, а 4 миллиарда 369 миллионов рублей на лекарства. Благодаря Адресной инвестиционной программе в Ленобласти в следующем году планируются ко вводу школы в п. Сухое, Кировский район, в Гатчине, в п. Новоселье, Ломоносовский район. Пять объектов здравоохранения находятся в работе: амбулатории в Тельмана и Лаголово, поликлиника в Кировске, ФОК в Дубровке, стадион "Нефтяник" в Киришах, детский сад в Тельмана и КДЦ "Приморск". В программе капремонта в 2025 году — Сертоловская школа № 1, гимназия в Выборге, Гостилицкая, Мичуринская, Русско-Высоцкая школы, Ульяновская школа № 1. На 2026 год планируется капремонт Волховской школы № 6, а 2026-2027 году — гимназии в Киришах, Шлиссельбургской школы № 1 и Большеколпанской школы.
https://ria.ru/20241108/svo-1982752993.html
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ленинградская область, кириши, кировский район
Ленинградская область , Ленинградская область, Кириши, Кировский район

Депутаты Ленобласти поддержали в I чтении закон о бюджете на 2025-2027 год

© Фото : Правительство Ленинградской областиЗдание Правительства Ленинградской области
Здание Правительства Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Правительство Ленинградской области
Здание Правительства Ленинградской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области поддержали в первом чтении закон о бюджете на 2025-2027 год, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Доходы составят 240 миллиардов рублей. Налоговые и неналоговые доходы из них составят 224 миллиардов 200 иллионов рублей. Безвозмездные поступления — 15 миллиардов 800 миллионов рублей. Расходы составят 263 миллиарда 500 миллионов рублей, и дефицит составит 23 миллиарда 500 миллионов рублей, что составляет 105 процентов от уровня собственных доходов", - озвучил ключевые параметры бюджета на заседании регионального ЗАКСа первый заместитель председателя правительства Ленинградской области Роман Марков.
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По его словам, особенностью формирования бюджета на предстоящий трехлетний период является то, что в 2024 году заканчиваются предыдущие национальные проекты. В данный момент идет формирование бюджетов новых национальных проектов. Федеральное правительство ведет активную работу по распределению денежных средств между субъектами Российской Федерации и между национальными проектами.
"Около 29 миллиардов рублей предполагается распределить на национальные проекты. Вот большая часть этих денег как раз сейчас зарезервирована. Как только мы получим параметры из федерального бюджета, мы из этих средств тут же предусмотрим софинансирование по национальным проектам", - добавил Марков.
По его словам, приоритет при формировании бюджета области отдается социальным вопросам — более половины средств будет направлено на социальную сферу: образование, здравоохранение и соцзащиту.
В разрезе государственных программ по бюджетному финансированию на первом месте в Ленинградской области - "Образование", куда будет направлено 57,5 миллиарда рублей. На втором месте социальная поддержка - 43 миллиарда рублей. На третьем — здравоохранение, финансирование программы составит 34,3 миллиарда рублей, из них 7 миллиардов 583 миллиона рублей будут направлены на содержание госучреждений, а 4 миллиарда 369 миллионов рублей на лекарства.
Благодаря Адресной инвестиционной программе в Ленобласти в следующем году планируются ко вводу школы в п. Сухое, Кировский район, в Гатчине, в п. Новоселье, Ломоносовский район. Пять объектов здравоохранения находятся в работе: амбулатории в Тельмана и Лаголово, поликлиника в Кировске, ФОК в Дубровке, стадион "Нефтяник" в Киришах, детский сад в Тельмана и КДЦ "Приморск". В программе капремонта в 2025 году — Сертоловская школа № 1, гимназия в Выборге, Гостилицкая, Мичуринская, Русско-Высоцкая школы, Ульяновская школа № 1. На 2026 год планируется капремонт Волховской школы № 6, а 2026-2027 году — гимназии в Киришах, Шлиссельбургской школы № 1 и Большеколпанской школы.
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