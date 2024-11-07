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В России собрали более 128 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 07.11.2024
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15:26 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/zerno-1982441853.html
В России собрали более 128 миллионов тонн зерна
В России собрали более 128 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 07.11.2024
В России собрали более 128 миллионов тонн зерна
В России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна, обработано 97% посевных площадей, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, выступая на заседании правительства РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:26
2024-11-07T15:26
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна, обработано 97% посевных площадей, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, выступая на заседании правительства РФ в четверг. "В настоящий момент осенние полевые работы в стране находятся на финальной стадии... На данный момент зерновые культуры, полученные с площади 97%, собрано более 128 миллионов тонн зерна", - сказала Лут.
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России собрали более 128 миллионов тонн зерна

Лут: в России собрали более 128 млн тонн зерна с 97% посевных площадей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПеревалка зерна на зерновом терминале
Перевалка зерна на зерновом терминале - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Перевалка зерна на зерновом терминале. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна, обработано 97% посевных площадей, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, выступая на заседании правительства РФ в четверг.
"В настоящий момент осенние полевые работы в стране находятся на финальной стадии... На данный момент зерновые культуры, полученные с площади 97%, собрано более 128 миллионов тонн зерна", - сказала Лут.
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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