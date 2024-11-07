https://ria.ru/20241107/zerno-1982441853.html
В России собрали более 128 миллионов тонн зерна
В России собрали более 128 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 07.11.2024
В России собрали более 128 миллионов тонн зерна
В России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна, обработано 97% посевных площадей, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, выступая на заседании правительства РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:26
2024-11-07T15:26
2024-11-07T15:26
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна, обработано 97% посевных площадей, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, выступая на заседании правительства РФ в четверг. "В настоящий момент осенние полевые работы в стране находятся на финальной стадии... На данный момент зерновые культуры, полученные с площади 97%, собрано более 128 миллионов тонн зерна", - сказала Лут.
https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России собрали более 128 миллионов тонн зерна
Лут: в России собрали более 128 млн тонн зерна с 97% посевных площадей