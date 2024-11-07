https://ria.ru/20241107/zerno-1982441853.html

В России собрали более 128 миллионов тонн зерна

В России собрали более 128 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 07.11.2024

В России собрали более 128 миллионов тонн зерна

В России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна, обработано 97% посевных площадей, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, выступая на заседании правительства РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:26

2024-11-07T15:26

2024-11-07T15:26

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна, обработано 97% посевных площадей, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, выступая на заседании правительства РФ в четверг. "В настоящий момент осенние полевые работы в стране находятся на финальной стадии... На данный момент зерновые культуры, полученные с площади 97%, собрано более 128 миллионов тонн зерна", - сказала Лут.

https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)