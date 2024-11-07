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Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон - РИА Новости, 07.11.2024
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15:11 07.11.2024 (обновлено: 15:50 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/zerno-1982438923.html
Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон
Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон - РИА Новости, 07.11.2024
Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон
Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:11
2024-11-07T15:50
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
оксана лут
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства."Собрано более 128 миллионов тонн. &lt;...&gt; Внутреннее потребление зерна у нас составляет 87 миллионов тонн. Таким образом, мы полностью обеспечили продовольственную безопасность по этому направлению", — сказала глава Минсельхоза.По ее словам, общий урожай зерновых по итогам года ожидается на уровне 130 миллионов тонн, а том числе 83 миллиона тонн — пшеницы."Этот результат войдет в пятерку лучших в новейшей истории России и позволит нам сохранить значительный экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки", — подчеркнула Лут.Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил Минсельхозу разработать системные меры по наращиванию предложения сельхозпродукции, чтобы у россиян всегда был выбор качественных отечественных продуктов.Изначально урожай прогнозировался на уровне 132 миллионов тонн, но некоторые регионы столкнулись со сложными погодными условиями: весной — с заморозками, летом — с засухой, а во время уборки — с обильными осадками.
https://ria.ru/20241107/minselkhoz-1982442964.html
https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Оксана Лут
Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон

Глава Минсельхоза Лут: Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы в Красноярском крае
Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства.
"Собрано более 128 миллионов тонн. <...> Внутреннее потребление зерна у нас составляет 87 миллионов тонн. Таким образом, мы полностью обеспечили продовольственную безопасность по этому направлению", — сказала глава Минсельхоза.
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По ее словам, общий урожай зерновых по итогам года ожидается на уровне 130 миллионов тонн, а том числе 83 миллиона тонн — пшеницы.
"Этот результат войдет в пятерку лучших в новейшей истории России и позволит нам сохранить значительный экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки", — подчеркнула Лут.
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил Минсельхозу разработать системные меры по наращиванию предложения сельхозпродукции, чтобы у россиян всегда был выбор качественных отечественных продуктов.
Изначально урожай прогнозировался на уровне 132 миллионов тонн, но некоторые регионы столкнулись со сложными погодными условиями: весной — с заморозками, летом — с засухой, а во время уборки — с обильными осадками.
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