Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон
Глава Минсельхоза Лут: Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон
Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия полностью обеспечила себя зерном на этот сезон, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства.
"Собрано более 128 миллионов тонн. <...> Внутреннее потребление зерна у нас составляет 87 миллионов тонн. Таким образом, мы полностью обеспечили продовольственную безопасность по этому направлению", — сказала глава Минсельхоза.
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По ее словам, общий урожай зерновых по итогам года ожидается на уровне 130 миллионов тонн, а том числе 83 миллиона тонн — пшеницы.
"Этот результат войдет в пятерку лучших в новейшей истории России и позволит нам сохранить значительный экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки", — подчеркнула Лут.
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил Минсельхозу разработать системные меры по наращиванию предложения сельхозпродукции, чтобы у россиян всегда был выбор качественных отечественных продуктов.
Изначально урожай прогнозировался на уровне 132 миллионов тонн, но некоторые регионы столкнулись со сложными погодными условиями: весной — с заморозками, летом — с засухой, а во время уборки — с обильными осадками.
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