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Украина будет искать способы продолжения конфликта, заявили в Раде - РИА Новости, 07.11.2024
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18:18 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/zelenskij-1982480710.html
Украина будет искать способы продолжения конфликта, заявили в Раде
Украина будет искать способы продолжения конфликта, заявили в Раде - РИА Новости, 07.11.2024
Украина будет искать способы продолжения конфликта, заявили в Раде
Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут искать все возможные способы продолжать конфликт на Украине после избрания Дональда Трампа на пост... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:18
2024-11-07T18:18
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут искать все возможные способы продолжать конфликт на Украине после избрания Дональда Трампа на пост президента США, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. По мнению Дубинского, Зеленский и Ермак должны начать прямой диалог с Трампом, "напросившись" на встречу, чтобы согласовать стратегию завершения конфликта, а также поддержку Украины со стороны США в этих условиях для того, чтобы минимизировать людские и территориальные потери. Однако, считает депутат, Зеленский и Ермак не интересуются жизнями украинских граждан, отдавая предпочтение личной выгоде от продолжающегося конфликта. "Заниматься сладкая парочка (Зеленский и Ермак - ред.) будет противоположным: создавать смысловые и военные преграды для завершения войны", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского. В качестве преград к завершению конфликта офис Зеленского может представить новые агитационные кампании о необходимости "воевать до последнего беззубого деда" и военные пиар-акции, вроде гипотетических "Брянской операции" и десанта в Крым, считает Дубинский. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья носит абстрактный характер. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982137946.html
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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, нато
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, НАТО
Украина будет искать способы продолжения конфликта, заявили в Раде

Дубинский: Зеленский будет искать способы продолжения конфликта и при Трампе

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут искать все возможные способы продолжать конфликт на Украине после избрания Дональда Трампа на пост президента США, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
По мнению Дубинского, Зеленский и Ермак должны начать прямой диалог с Трампом, "напросившись" на встречу, чтобы согласовать стратегию завершения конфликта, а также поддержку Украины со стороны США в этих условиях для того, чтобы минимизировать людские и территориальные потери.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Однако, считает депутат, Зеленский и Ермак не интересуются жизнями украинских граждан, отдавая предпочтение личной выгоде от продолжающегося конфликта. "Заниматься сладкая парочка (Зеленский и Ермак - ред.) будет противоположным: создавать смысловые и военные преграды для завершения войны", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского.
В качестве преград к завершению конфликта офис Зеленского может представить новые агитационные кампании о необходимости "воевать до последнего беззубого деда" и военные пиар-акции, вроде гипотетических "Брянской операции" и десанта в Крым, считает Дубинский.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья носит абстрактный характер.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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Вчера, 07:52
 
СШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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