https://ria.ru/20241107/vystavka--1982489881.html

Выставка фотопортретов участников СВО начала работать в Твери

Выставка фотопортретов участников СВО начала работать в Твери - РИА Новости, 07.11.2024

Выставка фотопортретов участников СВО начала работать в Твери

На территории мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" в Твери состоялось открытие выставки фотопортретов участников СВО "Патриоты", сообщает... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:46

2024-11-07T18:46

2024-11-07T18:46

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игорь руденя

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На территории мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" в Твери состоялось открытие выставки фотопортретов участников СВО "Патриоты", сообщает пресс-служба правительства региона. В экспозицию вошли 44 работы – фото военнослужащих разных родов войск: кадровых офицеров, добровольцев, медиков, пехотинцев и других военных, выполняющих боевые задачи на передовой. Организатор выставки – общественно полезный фонд тверских добровольцев при поддержке регионального правительства. "Уверен, что на примере таких выдающихся личностей вырастут новые поколения патриотов нашей страны, которые будут самоотверженно защищать, развивать и укреплять нашу Родину", – сказал губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. На открытии выставки, посвященной героям СВО, присутствовали жители и гости Твери, волонтеры, представители общественных организаций, а также участники выездного заседания комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре, которые находятся в Тверской области. "Сейчас одна из самых важных задач – рассказывать о наших героях, защитниках, военнослужащих, которые выполняют свой долг на всех рубежах, от Херсона до Курска. Это ребята, которые не жалеют жизни ради будущего нашей страны. Это гордость, сыны Отечества", – сказала председатель общественно полезного фонда тверских добровольцев Ольга Левитина. Выставка будет работать до шестого декабря 2024 года. Все желающие смогут ее посетить.

https://ria.ru/20241106/apk-1982199799.html

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россия, тверь, херсон, игорь руденя, патриот, совет федерации рф, тверская область