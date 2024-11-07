Выставка фотопортретов участников СВО начала работать в Твери
© Фото : Правительство Тверской областиВыставка фотопортретов участников СВО в Твери
© Фото : Правительство Тверской области
Выставка фотопортретов участников СВО в Твери
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На территории мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" в Твери состоялось открытие выставки фотопортретов участников СВО "Патриоты", сообщает пресс-служба правительства региона.
В экспозицию вошли 44 работы – фото военнослужащих разных родов войск: кадровых офицеров, добровольцев, медиков, пехотинцев и других военных, выполняющих боевые задачи на передовой.
Организатор выставки – общественно полезный фонд тверских добровольцев при поддержке регионального правительства.
"Уверен, что на примере таких выдающихся личностей вырастут новые поколения патриотов нашей страны, которые будут самоотверженно защищать, развивать и укреплять нашу Родину", – сказал губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба.
На открытии выставки, посвященной героям СВО, присутствовали жители и гости Твери, волонтеры, представители общественных организаций, а также участники выездного заседания комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре, которые находятся в Тверской области.
"Сейчас одна из самых важных задач – рассказывать о наших героях, защитниках, военнослужащих, которые выполняют свой долг на всех рубежах, от Херсона до Курска. Это ребята, которые не жалеют жизни ради будущего нашей страны. Это гордость, сыны Отечества", – сказала председатель общественно полезного фонда тверских добровольцев Ольга Левитина.
Выставка будет работать до шестого декабря 2024 года. Все желающие смогут ее посетить.