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Выставка фотопортретов участников СВО начала работать в Твери - РИА Новости, 07.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:46 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/vystavka--1982489881.html
Выставка фотопортретов участников СВО начала работать в Твери
Выставка фотопортретов участников СВО начала работать в Твери - РИА Новости, 07.11.2024
Выставка фотопортретов участников СВО начала работать в Твери
На территории мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" в Твери состоялось открытие выставки фотопортретов участников СВО "Патриоты", сообщает... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:46
2024-11-07T18:46
тверская область
россия
тверь
херсон
игорь руденя
патриот
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На территории мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" в Твери состоялось открытие выставки фотопортретов участников СВО "Патриоты", сообщает пресс-служба правительства региона. В экспозицию вошли 44 работы – фото военнослужащих разных родов войск: кадровых офицеров, добровольцев, медиков, пехотинцев и других военных, выполняющих боевые задачи на передовой. Организатор выставки – общественно полезный фонд тверских добровольцев при поддержке регионального правительства. "Уверен, что на примере таких выдающихся личностей вырастут новые поколения патриотов нашей страны, которые будут самоотверженно защищать, развивать и укреплять нашу Родину", – сказал губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. На открытии выставки, посвященной героям СВО, присутствовали жители и гости Твери, волонтеры, представители общественных организаций, а также участники выездного заседания комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре, которые находятся в Тверской области. "Сейчас одна из самых важных задач – рассказывать о наших героях, защитниках, военнослужащих, которые выполняют свой долг на всех рубежах, от Херсона до Курска. Это ребята, которые не жалеют жизни ради будущего нашей страны. Это гордость, сыны Отечества", – сказала председатель общественно полезного фонда тверских добровольцев Ольга Левитина. Выставка будет работать до шестого декабря 2024 года. Все желающие смогут ее посетить.
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россия, тверь, херсон, игорь руденя, патриот, совет федерации рф, тверская область
Тверская область, Россия, Тверь, Херсон, Игорь Руденя, Патриот, Совет Федерации РФ, Тверская область

Выставка фотопортретов участников СВО начала работать в Твери

© Фото : Правительство Тверской областиВыставка фотопортретов участников СВО в Твери
Выставка фотопортретов участников СВО в Твери - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Выставка фотопортретов участников СВО в Твери
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На территории мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" в Твери состоялось открытие выставки фотопортретов участников СВО "Патриоты", сообщает пресс-служба правительства региона.
В экспозицию вошли 44 работы – фото военнослужащих разных родов войск: кадровых офицеров, добровольцев, медиков, пехотинцев и других военных, выполняющих боевые задачи на передовой.
Организатор выставки – общественно полезный фонд тверских добровольцев при поддержке регионального правительства.
"Уверен, что на примере таких выдающихся личностей вырастут новые поколения патриотов нашей страны, которые будут самоотверженно защищать, развивать и укреплять нашу Родину", – сказал губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба.
На открытии выставки, посвященной героям СВО, присутствовали жители и гости Твери, волонтеры, представители общественных организаций, а также участники выездного заседания комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре, которые находятся в Тверской области.
"Сейчас одна из самых важных задач – рассказывать о наших героях, защитниках, военнослужащих, которые выполняют свой долг на всех рубежах, от Херсона до Курска. Это ребята, которые не жалеют жизни ради будущего нашей страны. Это гордость, сыны Отечества", – сказала председатель общественно полезного фонда тверских добровольцев Ольга Левитина.
Выставка будет работать до шестого декабря 2024 года. Все желающие смогут ее посетить.
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Тверская областьРоссияТверьХерсонИгорь РуденяПатриотСовет Федерации РФТверская область
 
 
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