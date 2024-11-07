https://ria.ru/20241107/vsu-1982377627.html

В ЛНР рассказали, как ВСУ выселяют людей из домов в Харьковской области

В ЛНР рассказали, как ВСУ выселяют людей из домов в Харьковской области - РИА Новости, 07.11.2024

В ЛНР рассказали, как ВСУ выселяют людей из домов в Харьковской области

ВСУ на купянском участке в Харьковской области выселяют людей из домов для оборудования позиций, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:58

2024-11-07T10:58

2024-11-07T10:58

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. ВСУ на купянском участке в Харьковской области выселяют людей из домов для оборудования позиций, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По поступающей информации, вооруженные формирования Украины в принудительном порядке заставляют мирных граждан покидать свое жилье в населенном пункте Боровая. В их домах и подвалах оборудуются позиции и склады с боеприпасами. Также во дворах и на приусадебных участках размещается военная техника и вооружение. Зафиксированы случаи мародерства и грабежей со стороны украинских боевиков", - сказал Марочко. Минобороны РФ ранее сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое, Петропавловка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики. Как сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, ВС РФ расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, что открывает возможности для развития наступления к Боровой и Купянску-Узловому.

https://ria.ru/20241106/minirovanie-1982102835.html

харьковская область

луганская народная республика

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в мире, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины