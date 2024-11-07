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Киселев предложил увеличить долю российского вина на полках магазинов - РИА Новости, 07.11.2024
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14:46 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/vino-1982433002.html
Киселев предложил увеличить долю российского вина на полках магазинов
Киселев предложил увеличить долю российского вина на полках магазинов - РИА Новости, 07.11.2024
Киселев предложил увеличить долю российского вина на полках магазинов
Доля 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:46
2024-11-07T14:46
экономика
коммерческая недвижимость
россия
москва
московская область (подмосковье)
дмитрий патрушев
дмитрий киселев
антон алиханов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Доля 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в ходе Российского винодельческого форума. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью "Российской газете" заявил, что в законопроекте "О российской полке" предлагается закрепить долю российского вина в меню кафе и ресторанов, а также в розничной продаже на уровне не менее 20%. "На полках наших супермаркетов, магазинов 20% для российского вина. На мой взгляд, это дискриминационная цифра, на взгляд Ассоциации виноградарей и виноделов, потому что доля российского вина на рынке вообще она в порядке 60%, по игристому больше, по тихим меньше, но около 60% примерно есть. Поэтому, на мой взгляд, логично было бы обсуждать 50% долю российского вина на полках российских магазинов", - сказал Киселев, обращаясь, в том числе, к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. Патрушев, в свою очередь, заявил, что изначально необходимо дождаться вступления закона в силу. "Мы посмотрим, как 20% сработает, добьемся этой цифры и двинемся дальше, поэтому мы точно не закрыты для того, чтобы эту цифру корректировать, но нужно дождаться реакции рынка, и мы будем, думаю, дальше, эту цифру увеличивать", - сказал вице-премьер. Патрушев пояснил, что по ассортименту отечественная продукция в целом пока занимает всего 12%, а Минсельхозом было предложено установить долю российского вина в ассортименте магазинов и ресторанов на уровне 20%. При этом, по тихому вину на данный момент не дотягивает порядка 13 регионов до этой цифры, в том числе лидеры по объему продаж, которыми традиционно являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, дополнил вице-премьер, поддержав желание увеличить долю, но не сразу, а двигаясь поэтапно.
https://ria.ru/20240926/vino-1974763971.html
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экономика, коммерческая недвижимость, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий патрушев, дмитрий киселев, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Коммерческая недвижимость, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Патрушев, Дмитрий Киселев, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Киселев предложил увеличить долю российского вина на полках магазинов

Киселев назвал долю 20% для российского вина в магазинах дискриминационной

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБутылки на полках в винном отделе одного из магазинов в Москве
Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Доля 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в ходе Российского винодельческого форума.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью "Российской газете" заявил, что в законопроекте "О российской полке" предлагается закрепить долю российского вина в меню кафе и ресторанов, а также в розничной продаже на уровне не менее 20%.
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"На полках наших супермаркетов, магазинов 20% для российского вина. На мой взгляд, это дискриминационная цифра, на взгляд Ассоциации виноградарей и виноделов, потому что доля российского вина на рынке вообще она в порядке 60%, по игристому больше, по тихим меньше, но около 60% примерно есть. Поэтому, на мой взгляд, логично было бы обсуждать 50% долю российского вина на полках российских магазинов", - сказал Киселев, обращаясь, в том числе, к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву.
Патрушев, в свою очередь, заявил, что изначально необходимо дождаться вступления закона в силу.
"Мы посмотрим, как 20% сработает, добьемся этой цифры и двинемся дальше, поэтому мы точно не закрыты для того, чтобы эту цифру корректировать, но нужно дождаться реакции рынка, и мы будем, думаю, дальше, эту цифру увеличивать", - сказал вице-премьер.
Патрушев пояснил, что по ассортименту отечественная продукция в целом пока занимает всего 12%, а Минсельхозом было предложено установить долю российского вина в ассортименте магазинов и ресторанов на уровне 20%. При этом, по тихому вину на данный момент не дотягивает порядка 13 регионов до этой цифры, в том числе лидеры по объему продаж, которыми традиционно являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, дополнил вице-премьер, поддержав желание увеличить долю, но не сразу, а двигаясь поэтапно.
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ЭкономикаКоммерческая недвижимостьРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПатрушевДмитрий КиселевАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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