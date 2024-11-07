https://ria.ru/20241107/vino-1982433002.html

Киселев предложил увеличить долю российского вина на полках магазинов

Киселев предложил увеличить долю российского вина на полках магазинов - РИА Новости, 07.11.2024

Киселев предложил увеличить долю российского вина на полках магазинов

Доля 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:46

2024-11-07T14:46

2024-11-07T14:46

экономика

коммерческая недвижимость

россия

москва

московская область (подмосковье)

дмитрий патрушев

дмитрий киселев

антон алиханов

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Доля 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в ходе Российского винодельческого форума. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью "Российской газете" заявил, что в законопроекте "О российской полке" предлагается закрепить долю российского вина в меню кафе и ресторанов, а также в розничной продаже на уровне не менее 20%. "На полках наших супермаркетов, магазинов 20% для российского вина. На мой взгляд, это дискриминационная цифра, на взгляд Ассоциации виноградарей и виноделов, потому что доля российского вина на рынке вообще она в порядке 60%, по игристому больше, по тихим меньше, но около 60% примерно есть. Поэтому, на мой взгляд, логично было бы обсуждать 50% долю российского вина на полках российских магазинов", - сказал Киселев, обращаясь, в том числе, к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. Патрушев, в свою очередь, заявил, что изначально необходимо дождаться вступления закона в силу. "Мы посмотрим, как 20% сработает, добьемся этой цифры и двинемся дальше, поэтому мы точно не закрыты для того, чтобы эту цифру корректировать, но нужно дождаться реакции рынка, и мы будем, думаю, дальше, эту цифру увеличивать", - сказал вице-премьер. Патрушев пояснил, что по ассортименту отечественная продукция в целом пока занимает всего 12%, а Минсельхозом было предложено установить долю российского вина в ассортименте магазинов и ресторанов на уровне 20%. При этом, по тихому вину на данный момент не дотягивает порядка 13 регионов до этой цифры, в том числе лидеры по объему продаж, которыми традиционно являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, дополнил вице-премьер, поддержав желание увеличить долю, но не сразу, а двигаясь поэтапно.

https://ria.ru/20240926/vino-1974763971.html

https://ria.ru/20240415/vino-1940166909.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, коммерческая недвижимость, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий патрушев, дмитрий киселев, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)