Киселев предложил увеличить долю российского вина на полках магазинов
Киселев назвал долю 20% для российского вина в магазинах дискриминационной
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБутылки на полках в винном отделе одного из магазинов в Москве
Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Доля 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в ходе Российского винодельческого форума.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью "Российской газете" заявил, что в законопроекте "О российской полке" предлагается закрепить долю российского вина в меню кафе и ресторанов, а также в розничной продаже на уровне не менее 20%.
Эксперт назвал справедливую цену за бутылку российского вина
26 сентября, 10:08
"На полках наших супермаркетов, магазинов 20% для российского вина. На мой взгляд, это дискриминационная цифра, на взгляд Ассоциации виноградарей и виноделов, потому что доля российского вина на рынке вообще она в порядке 60%, по игристому больше, по тихим меньше, но около 60% примерно есть. Поэтому, на мой взгляд, логично было бы обсуждать 50% долю российского вина на полках российских магазинов", - сказал Киселев, обращаясь, в том числе, к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву.
Патрушев, в свою очередь, заявил, что изначально необходимо дождаться вступления закона в силу.
"Мы посмотрим, как 20% сработает, добьемся этой цифры и двинемся дальше, поэтому мы точно не закрыты для того, чтобы эту цифру корректировать, но нужно дождаться реакции рынка, и мы будем, думаю, дальше, эту цифру увеличивать", - сказал вице-премьер.
Патрушев пояснил, что по ассортименту отечественная продукция в целом пока занимает всего 12%, а Минсельхозом было предложено установить долю российского вина в ассортименте магазинов и ресторанов на уровне 20%. При этом, по тихому вину на данный момент не дотягивает порядка 13 регионов до этой цифры, в том числе лидеры по объему продаж, которыми традиционно являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, дополнил вице-премьер, поддержав желание увеличить долю, но не сразу, а двигаясь поэтапно.
Чрезмерный импорт душит отечественное виноделие, заявил Киселев
15 апреля, 14:53