https://ria.ru/20241107/ukraina-1982407357.html

В Кремле прокомментировали статью о плане команды Трампа по Украине

В Кремле прокомментировали статью о плане команды Трампа по Украине - РИА Новости, 07.11.2024

В Кремле прокомментировали статью о плане команды Трампа по Украине

Статья газеты Wall Street Journal о планах команды победившего на выборах в США Дональда Трампа по Украине носит абстрактный характер, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:16

2024-11-07T13:16

2024-11-07T14:36

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Статья газеты Wall Street Journal о планах команды победившего на выборах в США Дональда Трампа по Украине носит абстрактный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Там же все обезличено. Это похоже на "план Wall Street Journal" по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер", — ответил он на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этой статьей.Ранее в четверг WSJ со ссылкой на источники сообщила, что окружение Трампа предложило новый план урегулирования украинского кризиса, который предполагает заморозку конфликта, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и продолжение поставок оружия в обмен на обещание Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет.В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.При этом после террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям, гражданской инфраструктуре либо пытается создавать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения России не аннулированы, но на этом этапе Москва не будет разговаривать с киевским режимом.

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https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

https://ria.ru/20241106/svo-1981957802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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