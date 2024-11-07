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В Кремле прокомментировали статью о плане команды Трампа по Украине - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 07.11.2024 (обновлено: 14:36 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982407357.html
В Кремле прокомментировали статью о плане команды Трампа по Украине
В Кремле прокомментировали статью о плане команды Трампа по Украине - РИА Новости, 07.11.2024
В Кремле прокомментировали статью о плане команды Трампа по Украине
Статья газеты Wall Street Journal о планах команды победившего на выборах в США Дональда Трампа по Украине носит абстрактный характер, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:16
2024-11-07T14:36
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
дональд трамп
дмитрий песков
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Статья газеты Wall Street Journal о планах команды победившего на выборах в США Дональда Трампа по Украине носит абстрактный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Там же все обезличено. Это похоже на "план Wall Street Journal" по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер", — ответил он на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этой статьей.Ранее в четверг WSJ со ссылкой на источники сообщила, что окружение Трампа предложило новый план урегулирования украинского кризиса, который предполагает заморозку конфликта, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и продолжение поставок оружия в обмен на обещание Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет.В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.При этом после террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям, гражданской инфраструктуре либо пытается создавать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения России не аннулированы, но на этом этапе Москва не будет разговаривать с киевским режимом.
https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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украина, в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков, россия, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато, выборы президента сша — 2024, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Выборы президента США — 2024, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали статью о плане команды Трампа по Украине

Песков: статья WSJ о плане команды Трампа по Украине носит абстрактный характер

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Статья газеты Wall Street Journal о планах команды победившего на выборах в США Дональда Трампа по Украине носит абстрактный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Там же все обезличено. Это похоже на "план Wall Street Journal" по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер", — ответил он на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этой статьей.
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Это все изменит". Первое решение Трампа коснется России
Вчера, 08:00
Ранее в четверг WSJ со ссылкой на источники сообщила, что окружение Трампа предложило новый план урегулирования украинского кризиса, который предполагает заморозку конфликта, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и продолжение поставок оружия в обмен на обещание Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Соперником Трампа на них была вице-президент Камала Харрис. По данным телеканала Fox News, Трамп набирает 295 из 538 голосов выборщиков, Харрис— 226. Трамп уже выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о победе.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
6 ноября, 12:20
В середине июня Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
При этом после террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям, гражданской инфраструктуре либо пытается создавать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения России не аннулированы, но на этом этапе Москва не будет разговаривать с киевским режимом.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
"Или все, или ничего". Что задумали в ВСУ
6 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШАДональд ТрампДмитрий ПесковРоссияЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныНАТОВыборы президента США — 2024Владимир Путин
 
 
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