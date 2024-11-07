https://ria.ru/20241107/ukraina-1982395910.html

В Совфеде прокомментировали планы команды Трампа по Украине

В Совфеде прокомментировали планы команды Трампа по Украине - РИА Новости, 07.11.2024

В Совфеде прокомментировали планы команды Трампа по Украине

Конфликт на Украине мог бы очень быстро прекратиться и быть урегулирован, если страны Запада прекратили военную помощь Украине, заявил РИА Новости сенатор... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:21

2024-11-07T12:21

2024-11-07T12:21

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дональд трамп

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине мог бы очень быстро прекратиться и быть урегулирован, если страны Запада прекратили военную помощь Украине, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов, комментируя планы команды Дональда Трампа по Украине. Окружение Трампа, объявившего о победе на президентских выборах в США, планирует заморозить конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия, а Киев взамен должен пообещать временно отказаться от вступления в НАТО, написала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Очевидно, что Украина превращена коалицией пятидесяти государств в военного прокси-агента. Без изменения позиции указанных стран антироссийского альянса конфликт на Украине будет продолжаться. В случае прекращения помощи, как неоднократно указывало руководство нашей страны, конфликт и все необходимые решения по его урегулированию были бы приняты очень быстро", - сказал Перминов. Сенатор отметил, что в этом процессе чрезвычайно важны реальная роль и позиция США. Он также напомнил, что предтечей все украинской ситуации стал государственный переворот в Киеве, реализованный при активном участии Вашингтона. "Политическая традиция Белого дома - формирование переходной команды, с целью передачи власти новому кабинету победившего 47 президента США. Процесс выработки кадровых и политических решений в этот период времени будет сопровождать большим количеством информационных вбросов для целей тестирования общественного и международного мнения, прощупывания позиций", - добавил политик. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. -0-

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

https://ria.ru/20241107/ssha-1982225770.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей перминов