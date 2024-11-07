https://ria.ru/20241107/ukraina-1982384561.html

Эксперт прокомментировал сообщения об отказе Украины от НАТО

Эксперт прокомментировал сообщения об отказе Украины от НАТО - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперт прокомментировал сообщения об отказе Украины от НАТО

Информация о том, что окружение Дональда Трампа предложило временный отказ Украины от НАТО в таком виде вряд ли будет достаточной для Киева, поэтому могут... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:26

2024-11-07T11:26

2024-11-07T11:26

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дональд трамп

андрей кортунов

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nbc

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Информация о том, что окружение Дональда Трампа предложило временный отказ Украины от НАТО в таком виде вряд ли будет достаточной для Киева, поэтому могут потребоваться какие-то гарантии безопасности, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что окружение Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. По словам эксперта, к такой информации надо относиться с осторожностью, поскольку сейчас очень многие делают какие-то заявления от имени будущего президента, но на данный момент неизвестно, какая будет команда, кто будет отвечать за Украину и к каким высказываниям можно относиться серьезно, а к каким нет. "Если говорить об Украине в контексте вступления или невступления в НАТО, то, мне кажется, размен членства в НАТО на поставки вооружений - это недостаточно для Киева. Фактически речь идет о том, чтобы создать для Украины некие гарантии безопасности. Если Украина не вступает в НАТО, значит должны быть какие-то другие механизмы, которые устроили бы Киев. Скажем - двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с США. Пойдет ли на это Трамп или не пойдет, говорить трудно", - сказал Кортунов РИА Новости. Для Трампа, по мнению эксперта, самое главное - внешнеполитическая победа, связанная либо с Украиной, либо с какими-то другими международными проблемами. "Поэтому он будет искать такие варианты, пусть даже не окончательного урегулирования (конфликтов), которые можно представить как крупную победу и как доказательство того, что он оказался более эффективным, чем Байден", - добавил политолог. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/nato-1982334360.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982170493.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

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сша, украина, дональд трамп, андрей кортунов, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024