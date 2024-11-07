https://ria.ru/20241107/ukraina-1982382606.html

Шойгу обвинил Украину в попытках совершить акты ядерного терроризма

Шойгу обвинил Украину в попытках совершить акты ядерного терроризма - РИА Новости, 07.11.2024

Шойгу обвинил Украину в попытках совершить акты ядерного терроризма

Украина, планировавшая захватить Курскую АЭС и продолжающая удары по Запорожской АЭС, пытается совершать акты ядерного терроризма, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:18

2024-11-07T11:18

2024-11-07T11:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

курская область

сергей шойгу

курская аэс

запорожская аэс

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576218672_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_6deab458f3de3aa879568f4b9a671f69.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украина, планировавшая захватить Курскую АЭС и продолжающая удары по Запорожской АЭС, пытается совершать акты ядерного терроризма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Агрессия в Курской области имела целью захват Курской атомной электростанции. Продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей критической инфраструктуре. Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?" - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. Ранее о планах Украины по захвату Курской АЭС рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По данным Минобороны, для этого были задействованы 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, 5 единиц реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html

украина

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, курская область, сергей шойгу, курская аэс, запорожская аэс, снг, в мире