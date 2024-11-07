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Шойгу обвинил Украину в попытках совершить акты ядерного терроризма - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982382606.html
Шойгу обвинил Украину в попытках совершить акты ядерного терроризма
Шойгу обвинил Украину в попытках совершить акты ядерного терроризма - РИА Новости, 07.11.2024
Шойгу обвинил Украину в попытках совершить акты ядерного терроризма
Украина, планировавшая захватить Курскую АЭС и продолжающая удары по Запорожской АЭС, пытается совершать акты ядерного терроризма, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:18
2024-11-07T11:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
курская область
сергей шойгу
курская аэс
запорожская аэс
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украина, планировавшая захватить Курскую АЭС и продолжающая удары по Запорожской АЭС, пытается совершать акты ядерного терроризма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Агрессия в Курской области имела целью захват Курской атомной электростанции. Продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей критической инфраструктуре. Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?" - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. Ранее о планах Украины по захвату Курской АЭС рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По данным Минобороны, для этого были задействованы 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, 5 единиц реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html
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украина, россия, курская область, сергей шойгу, курская аэс, запорожская аэс, снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Курская область, Сергей Шойгу, Курская АЭС, Запорожская АЭС, СНГ, В мире
Шойгу обвинил Украину в попытках совершить акты ядерного терроризма

Шойгу назвал планы Украины по захвату Курскую АЭС актами ядерного терроризма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украина, планировавшая захватить Курскую АЭС и продолжающая удары по Запорожской АЭС, пытается совершать акты ядерного терроризма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Агрессия в Курской области имела целью захват Курской атомной электростанции. Продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей критической инфраструктуре. Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?" - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
Ранее о планах Украины по захвату Курской АЭС рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По данным Минобороны, для этого были задействованы 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, 5 единиц реактивных систем залпового огня.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС
17 августа, 13:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКурская областьСергей ШойгуКурская АЭСЗапорожская АЭССНГВ мире
 
 
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