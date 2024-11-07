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Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 07.11.2024 (обновлено: 11:18 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982382329.html
Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России
Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России - РИА Новости, 07.11.2024
Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России
План использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но последствия его будут сказываться еще долго, заявил секретарь РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:17
2024-11-07T11:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
сергей шойгу
снг
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. План использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но последствия его будут сказываться еще долго, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Украину использовали как "орудие" для нанесения стратегического поражения России, отметил Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. "План этот провалился, но последствия его будут сказываться еще долго", - отметил он.
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россия, украина, москва, сергей шойгу, снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Сергей Шойгу, СНГ, В мире
Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России

Шойгу: план использовать Украину как орудие для поражения России провалился

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. План использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но последствия его будут сказываться еще долго, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Украину использовали как "орудие" для нанесения стратегического поражения России, отметил Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
"План этот провалился, но последствия его будут сказываться еще долго", - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваСергей ШойгуСНГВ мире
 
 
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