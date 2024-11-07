https://ria.ru/20241107/ukraina-1982382329.html
Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России
Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России - РИА Новости, 07.11.2024
Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России
План использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но последствия его будут сказываться еще долго, заявил секретарь РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:17
2024-11-07T11:17
2024-11-07T11:18
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. План использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но последствия его будут сказываться еще долго, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Украину использовали как "орудие" для нанесения стратегического поражения России, отметил Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. "План этот провалился, но последствия его будут сказываться еще долго", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, москва, сергей шойгу, снг, в мире
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Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России
Шойгу: план использовать Украину как орудие для поражения России провалился
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. План использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но последствия его будут сказываться еще долго, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Украину использовали как "орудие" для нанесения стратегического поражения России, отметил Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
"План этот провалился, но последствия его будут сказываться еще долго", - отметил он.