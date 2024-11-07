https://ria.ru/20241107/ukraina-1982382329.html

Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России

Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России - РИА Новости, 07.11.2024

Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России

План использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но последствия его будут сказываться еще долго, заявил секретарь РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:17

2024-11-07T11:17

2024-11-07T11:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. План использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но последствия его будут сказываться еще долго, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Украину использовали как "орудие" для нанесения стратегического поражения России, отметил Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. "План этот провалился, но последствия его будут сказываться еще долго", - отметил он.

https://ria.ru/20241105/voda-1981838784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, москва, сергей шойгу, снг, в мире