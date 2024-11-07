https://ria.ru/20241107/tramp-1982495450.html

Трамп не собирается переустраивать мир, заявил сенатор Климов

Трамп не собирается переустраивать мир, заявил сенатор Климов - РИА Новости, 07.11.2024

Трамп не собирается переустраивать мир, заявил сенатор Климов

Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп постарается укрепить позиции страны, ради идеологии неолиберализма он ничего делать не... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:26

2024-11-07T19:26

2024-11-07T19:26

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп постарается укрепить позиции страны, ради идеологии неолиберализма он ничего делать не хочет, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Что Трамп считает важным? Он считает важным, чтобы США прежде всего заботились о себе, а не переустройстве мира. Вот в чем принципиальная разница его подхода с тем подходом, который проводил клан Клинтонов, и примкнувший к ним (Барак) Обама, и их ставленник (Джо) Байден. Это, знаете, переделать весь мир. Все человечество переделать под нужды и во имя ценностей вот этого неолиберализма. У Трампа ничего подобного нет. Он ради какой-то идеологии ничего делать не хочет", - считает сенатор. По мнению Климова, Трамп материалист "в кондовом смысле этого слова", поэтому он будет добиваться того, чтобы США были очень мощным государством, проводя для этого соответствующую международную политику. Сильный ЕС Трампу не нужен"Это означает ослабление Европейского союза в качестве конкурента США, оно продолжится, конечно. Зачем сильной Америке сильный Европейский союз? Незачем. Я думаю, что на них спихнут все проблемы, которые остались от Байдена в Европе. И они там захлебнутся в этих проблемах", - сказал Климов. Трамп не скрывает, что именно он способствовал "торпедированию" проекта газопроводов "Северный поток", подчеркнул законодатель. По его словам, Трамп пытался остановить проект еще в период строительства, понимая, что для США это будет большой экономический удар. "И потому, что они не смогут продавать энергоносители в должном объеме в Евросоюз. И потому, что Евросоюз будет сильнее. А сильный ЕС, еще раз подчеркну, им не нужен", - сказал политик. Китайское направлениеКлимов полагает, что Китай тоже будет в поле зрения правящих кругов США, приходящих к власти. "Потому, что в экономическом смысле Китай является, конечно, главным геополитическим и геостратегическим конкурентом Соединенных Штатов Америки. По ВВП они уже поравнялись", - отметил он. Юань в международной торговле не так развит, как доллар, но угрозу в США чувствуют, сказал Климов, добавив, что объемы товарооборота Китая уже превышают показатели США, причем это реальный товарооборот. "Это не путешествие каких-то ценных бумаг и, значит, деривативов (контракты, которые заключаются между сторонами в отношении базового актива – ред.). Это все очень серьезно. Это реальная экономика", - подчеркнул парламентарий. США и Латинская АмерикаЧто касается Латинской Америки, то Трамп будет рассматривать ее как придаток США, считает Климов. "Он попытается не просто поставить стену для незаконной миграции. Но он еще постарается сделать так, чтобы в американском подбрюшье ничего, что может хоть как-то противоречить американским интересам, не могло бы существовать. То есть он будет делать ставку на таких, как президент Аргентины (Хавьер Милей)", - сказал глава комиссии СФ. По его словам, Трамп будет и в дальнейшем "бороться со всеми любыми другими, так сказать, телодвижениями". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/es-1982461694.html

https://ria.ru/20241107/sotrudnichestvo-1982457437.html

https://ria.ru/20241107/trump-1982465681.html

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