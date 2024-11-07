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В США оценили влияние победы Трампа на внешнюю политику - РИА Новости, 07.11.2024
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18:08 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/tramp-1982478749.html
В США оценили влияние победы Трампа на внешнюю политику
В США оценили влияние победы Трампа на внешнюю политику - РИА Новости, 07.11.2024
В США оценили влияние победы Трампа на внешнюю политику
Победа Дональда Трампа на выборах президента США повлияет на сдвиги во внешней политике Белого дома, заявил РИА Новости американский дипломат, бывший посол США... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:08
2024-11-07T18:08
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
юрий ушаков
сергей лавров
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БАКУ, 7 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США повлияет на сдвиги во внешней политике Белого дома, заявил РИА Новости американский дипломат, бывший посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза. "Победа Дональда Трампа определенно повлияет на сдвиги во внешней политике США. Во-первых, я думаю, Трамп постарается заключить сделку по украино-российскому вопросу", - отметил американский дипломат. "И тогда возникнет вопрос о том, какие, собственно, гарантии безопасности Трамп может предложить Украине относительно того или иного уровня аффилированности с НАТО", - отметил дипломат. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240716/rossija-1959975655.html
https://ria.ru/20240605/putin-1950810201.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, юрий ушаков, сергей лавров, нато, обсе, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, НАТО, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
В США оценили влияние победы Трампа на внешнюю политику

Брайза: победа Трампа на выборах повлияет на сдвиги во внешней политике США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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БАКУ, 7 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США повлияет на сдвиги во внешней политике Белого дома, заявил РИА Новости американский дипломат, бывший посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.
"Победа Дональда Трампа определенно повлияет на сдвиги во внешней политике США. Во-первых, я думаю, Трамп постарается заключить сделку по украино-российскому вопросу", - отметил американский дипломат.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Политолог оценил шансы Трампа наладить отношения с Россией
16 июля, 12:19
"И тогда возникнет вопрос о том, какие, собственно, гарантии безопасности Трамп может предложить Украине относительно того или иного уровня аффилированности с НАТО", - отметил дипломат.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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Путин ответил на вопрос, будут ли перемены в отношении Украины при Трампе
5 июня, 21:10
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа
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В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампЮрий УшаковСергей ЛавровНАТООБСЕВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
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