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Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму - РИА Новости, 07.11.2024
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06:11 07.11.2024 (обновлено: 06:19 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/tramp-1982341435.html
Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму
Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму - РИА Новости, 07.11.2024
Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму
Председатель КНР Си Цзиньпин отправил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу поздравительную телеграмму передает в четверг Центральное... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T06:11
2024-11-07T06:19
си цзиньпин
китай
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
вашингтон (штат)
камала харрис
в мире
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ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отправил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу поздравительную телеграмму передает в четверг Центральное телевидение Китая."Си Цзиньпин направил избранному президенту США Дональду Трампу поздравительную телеграмму", - говорится в сообщении.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков при необходимых 270 из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982337229.html
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китай
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си цзиньпин, китай, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, вашингтон (штат), камала харрис, в мире
Си Цзиньпин, Китай, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Вашингтон (штат), Камала Харрис, В мире
Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму

Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Трампу, победившему на выборах

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отправил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу поздравительную телеграмму передает в четверг Центральное телевидение Китая.
"Си Цзиньпин направил избранному президенту США Дональду Трампу поздравительную телеграмму", - говорится в сообщении.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Билл и Хиллари Клинтон пожелали Трампу успехов
04:24
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков при необходимых 270 из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Эксперт исключил ядерную войну при Трампе
03:18
 
Си ЦзиньпинКитайСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024Вашингтон (штат)Камала ХаррисВ мире
 
 
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