Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму
Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Трампу, победившему на выборах
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отправил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу поздравительную телеграмму передает в четверг Центральное телевидение Китая.
"Си Цзиньпин направил избранному президенту США Дональду Трампу поздравительную телеграмму", - говорится в сообщении.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков при необходимых 270 из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.