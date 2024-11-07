https://ria.ru/20241107/tramp-1982341435.html

Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму

Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму - РИА Новости, 07.11.2024

Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу поздравительную телеграмму передает в четверг Центральное... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T06:11

2024-11-07T06:11

2024-11-07T06:19

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ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отправил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу поздравительную телеграмму передает в четверг Центральное телевидение Китая."Си Цзиньпин направил избранному президенту США Дональду Трампу поздравительную телеграмму", - говорится в сообщении.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков при необходимых 270 из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

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си цзиньпин, китай, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, вашингтон (штат), камала харрис, в мире