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Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием - РИА Новости, 07.11.2024
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16:04 07.11.2024 (обновлено: 16:52 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/tokaev-1982449060.html
Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием
Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием - РИА Новости, 07.11.2024
Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящий государственный визит Владимира Путина в республику станет знаковым событием, которое придаст... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:04
2024-11-07T16:52
казахстан
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АСТАНА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящий государственный визит Владимира Путина в республику станет знаковым событием, которое придаст импульс стратегическому партнерству с Россией. "К этому визиту мы серьезно готовимся. Это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются. Предстоящий визит придаст дополнительный импульс стратегическому партнерству и союзничеству", — отметил он.Накануне Токаев встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Казахстане, куда министр прибыл с двухдневным визитом. Глава республики отметил динамичное развитие сотрудничества стран в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. По его словам, этому способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов.Во время беседы особое внимание было уделено подготовке к предстоящему визиту президента России в Казахстан. Как уточнил Лавров, он состоится 27 ноября в Астане, накануне саммита государств ОДКБ. Глава МИД заявил, что на состоявшихся переговорах стороны констатировали высокую степень готовности нескольких десятков документов, включая заявление президентов. Они затронут торгово-экономическое, инвестиционное, культурное и гуманитарное сотрудничество.
https://ria.ru/20241107/kazahstan-1982359047.html
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казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, сергей лавров, россия, политика, одкб, астана
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Политика, ОДКБ, Астана
Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием

Токаев: визит Путина в Астану будет знаковым событием и даст импульс партнерству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящий государственный визит Владимира Путина в республику станет знаковым событием, которое придаст импульс стратегическому партнерству с Россией.
"К этому визиту мы серьезно готовимся. Это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются. Предстоящий визит придаст дополнительный импульс стратегическому партнерству и союзничеству", — отметил он.
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Накануне Токаев встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Казахстане, куда министр прибыл с двухдневным визитом. Глава республики отметил динамичное развитие сотрудничества стран в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. По его словам, этому способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов.
Во время беседы особое внимание было уделено подготовке к предстоящему визиту президента России в Казахстан. Как уточнил Лавров, он состоится 27 ноября в Астане, накануне саммита государств ОДКБ.
Глава МИД заявил, что на состоявшихся переговорах стороны констатировали высокую степень готовности нескольких десятков документов, включая заявление президентов. Они затронут торгово-экономическое, инвестиционное, культурное и гуманитарное сотрудничество.
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КазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияПолитикаОДКБАстана
 
 
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