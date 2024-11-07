https://ria.ru/20241107/tokaev-1982449060.html

Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием

Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием - РИА Новости, 07.11.2024

Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящий государственный визит Владимира Путина в республику станет знаковым событием, которое придаст... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:04

2024-11-07T16:04

2024-11-07T16:52

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АСТАНА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящий государственный визит Владимира Путина в республику станет знаковым событием, которое придаст импульс стратегическому партнерству с Россией. "К этому визиту мы серьезно готовимся. Это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются. Предстоящий визит придаст дополнительный импульс стратегическому партнерству и союзничеству", — отметил он.Накануне Токаев встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Казахстане, куда министр прибыл с двухдневным визитом. Глава республики отметил динамичное развитие сотрудничества стран в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. По его словам, этому способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов.Во время беседы особое внимание было уделено подготовке к предстоящему визиту президента России в Казахстан. Как уточнил Лавров, он состоится 27 ноября в Астане, накануне саммита государств ОДКБ. Глава МИД заявил, что на состоявшихся переговорах стороны констатировали высокую степень готовности нескольких десятков документов, включая заявление президентов. Они затронут торгово-экономическое, инвестиционное, культурное и гуманитарное сотрудничество.

https://ria.ru/20241107/kazahstan-1982359047.html

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html

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казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, сергей лавров, россия, политика, одкб, астана