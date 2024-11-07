https://ria.ru/20241107/svo-1982387965.html

В вузах выделили 15 тысяч бюджетных мест для участников СВО

В вузах выделили 15 тысяч бюджетных мест для участников СВО - РИА Новости, 07.11.2024

В вузах выделили 15 тысяч бюджетных мест для участников СВО

Чуть более 15 тысяч бюджетных мест в российских вузах было выделено участникам СВО и членам из семей в 2024 году, такая практика будет продолжена и в следующем... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:42

2024-11-07T11:42

2024-11-07T12:11

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Чуть более 15 тысяч бюджетных мест в российских вузах было выделено участникам СВО и членам из семей в 2024 году, такая практика будет продолжена и в следующем году, сообщил в интервью "России 24" глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Чуть больше 15 тысяч. А вообще у нас же общее правило - 10% от общего количества бюджетных мест - это квота отдельная для участников СВО и членов их семей. Мы признательны вузам, что наряду с квотой и бюджетными местами, там где была ситуация, допустим, все бюджетные места были заполнены, а желающие поступить по отдельной квоте были, вузы брали эту ответственность на себя и принимали бесплатно, либо совершенно на льготных условиях, тех, кто хотел учиться на соответствующих направлениях", - сказал Фальков. Глава Минобрнауки добавил, что на будущий год эта практика также будет продолжена.

https://ria.ru/20241104/simonyan-1981809561.html

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общество, россия, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование