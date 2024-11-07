https://ria.ru/20241107/svo-1982387965.html
В вузах выделили 15 тысяч бюджетных мест для участников СВО
В вузах выделили 15 тысяч бюджетных мест для участников СВО - РИА Новости, 07.11.2024
В вузах выделили 15 тысяч бюджетных мест для участников СВО
Чуть более 15 тысяч бюджетных мест в российских вузах было выделено участникам СВО и членам из семей в 2024 году, такая практика будет продолжена и в следующем... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:42
2024-11-07T11:42
2024-11-07T12:11
специальная военная операция на украине
общество
россия
валерий фальков
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580703889_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_614a7b7e28ad65881804f9db60cbbc33.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Чуть более 15 тысяч бюджетных мест в российских вузах было выделено участникам СВО и членам из семей в 2024 году, такая практика будет продолжена и в следующем году, сообщил в интервью "России 24" глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Чуть больше 15 тысяч. А вообще у нас же общее правило - 10% от общего количества бюджетных мест - это квота отдельная для участников СВО и членов их семей. Мы признательны вузам, что наряду с квотой и бюджетными местами, там где была ситуация, допустим, все бюджетные места были заполнены, а желающие поступить по отдельной квоте были, вузы брали эту ответственность на себя и принимали бесплатно, либо совершенно на льготных условиях, тех, кто хотел учиться на соответствующих направлениях", - сказал Фальков. Глава Минобрнауки добавил, что на будущий год эта практика также будет продолжена.
https://ria.ru/20241104/simonyan-1981809561.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580703889_621:308:2941:2048_1920x0_80_0_0_549ccf7f340695210abca061447a4647.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
В вузах выделили 15 тысяч бюджетных мест для участников СВО
Фальков: более 15 тысяч бюджетных мест выделили для участников СВО и их семей