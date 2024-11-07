https://ria.ru/20241107/svo-1982366008.html

В ЛНР рассказали, как ВС России выбили ВСУ с позиций в районе Золотаревки

В ЛНР рассказали, как ВС России выбили ВСУ с позиций в районе Золотаревки - РИА Новости, 07.11.2024

В ЛНР рассказали, как ВС России выбили ВСУ с позиций в районе Золотаревки

Вооруженные силы РФ выбили ВСУ с позиций в районе населенного пункта Золотаревка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:13

2024-11-07T10:13

2024-11-07T10:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

северск

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980882831_0:47:3172:1831_1920x0_80_0_0_0bf627a908efed40d5614ee51b59def0.jpg

ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выбили ВСУ с позиций в районе населенного пункта Золотаревка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных действий ВС РФ удалось выбить противника с занимаемых позиций северо-западнее Золотаревки. Также наши войска продвинулись по направлению Северска, западнее от населенного пункта Верхнекаменское, тем самым улучшив свое тактическое положение. Следует отметить, что положение наших войск создает серьезную угрозу украинским боевикам, которые расположены юго-западнее Белогоровки", - сообщил Марочко. Минобороны РФ ранее сообщало, что подразделения "Южной" группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. В частности, по данным на 5 ноября, ВС России нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Марково, Улаклы, Курахово и Северск Донецкой Народной Республики. По данным на 6 ноября, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Шумы, Дылеевка, Курахово и Дальнее в ДНР. Кроме того, ведомство сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое, Петропавловка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20241015/marochko-1978064311.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, северск, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность