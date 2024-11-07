В ЛНР рассказали, как ВС России выбили ВСУ с позиций в районе Золотаревки
Марочко: ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в районе Золотаревки в ЛНР
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выбили ВСУ с позиций в районе населенного пункта Золотаревка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных действий ВС РФ удалось выбить противника с занимаемых позиций северо-западнее Золотаревки. Также наши войска продвинулись по направлению Северска, западнее от населенного пункта Верхнекаменское, тем самым улучшив свое тактическое положение. Следует отметить, что положение наших войск создает серьезную угрозу украинским боевикам, которые расположены юго-западнее Белогоровки", - сообщил Марочко.
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Минобороны РФ ранее сообщало, что подразделения "Южной" группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. В частности, по данным на 5 ноября, ВС России нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Марково, Улаклы, Курахово и Северск Донецкой Народной Республики. По данным на 6 ноября, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Шумы, Дылеевка, Курахово и Дальнее в ДНР.
Кроме того, ведомство сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое, Петропавловка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики.
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