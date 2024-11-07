Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали, как ВС России выбили ВСУ с позиций в районе Золотаревки - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/svo-1982366008.html
В ЛНР рассказали, как ВС России выбили ВСУ с позиций в районе Золотаревки
В ЛНР рассказали, как ВС России выбили ВСУ с позиций в районе Золотаревки - РИА Новости, 07.11.2024
В ЛНР рассказали, как ВС России выбили ВСУ с позиций в районе Золотаревки
Вооруженные силы РФ выбили ВСУ с позиций в районе населенного пункта Золотаревка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:13
2024-11-07T10:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
северск
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980882831_0:47:3172:1831_1920x0_80_0_0_0bf627a908efed40d5614ee51b59def0.jpg
ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выбили ВСУ с позиций в районе населенного пункта Золотаревка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных действий ВС РФ удалось выбить противника с занимаемых позиций северо-западнее Золотаревки. Также наши войска продвинулись по направлению Северска, западнее от населенного пункта Верхнекаменское, тем самым улучшив свое тактическое положение. Следует отметить, что положение наших войск создает серьезную угрозу украинским боевикам, которые расположены юго-западнее Белогоровки", - сообщил Марочко. Минобороны РФ ранее сообщало, что подразделения "Южной" группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. В частности, по данным на 5 ноября, ВС России нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Марково, Улаклы, Курахово и Северск Донецкой Народной Республики. По данным на 6 ноября, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Шумы, Дылеевка, Курахово и Дальнее в ДНР. Кроме того, ведомство сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое, Петропавловка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20241015/marochko-1978064311.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980882831_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2d1d57d93d315dcaa68a0bb8f9df1f5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, северск, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Северск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР рассказали, как ВС России выбили ВСУ с позиций в районе Золотаревки

Марочко: ВС России выбили ВСУ с занимаемых позиций в районе Золотаревки в ЛНР

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выбили ВСУ с позиций в районе населенного пункта Золотаревка в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных действий ВС РФ удалось выбить противника с занимаемых позиций северо-западнее Золотаревки. Также наши войска продвинулись по направлению Северска, западнее от населенного пункта Верхнекаменское, тем самым улучшив свое тактическое положение. Следует отметить, что положение наших войск создает серьезную угрозу украинским боевикам, которые расположены юго-западнее Белогоровки", - сообщил Марочко.
Украинские военнослужащие на шведской боевой машине CV90 в лесах под Харьковом - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В ЛНР рассказали о жалобах ВСУ на неготовность к зиме
15 октября, 07:46
Минобороны РФ ранее сообщало, что подразделения "Южной" группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. В частности, по данным на 5 ноября, ВС России нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Марково, Улаклы, Курахово и Северск Донецкой Народной Республики. По данным на 6 ноября, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Шумы, Дылеевка, Курахово и Дальнее в ДНР.
Кроме того, ведомство сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое, Петропавловка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСеверскАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала