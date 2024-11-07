https://ria.ru/20241107/shoygu-1982382806.html

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, заявил Шойгу

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.11.2024

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, заявил Шойгу

Обстановка на театре военных действий складывается не в пользу Киева, и Запад встал перед выбором - продолжать финансирование киевского режима и дальнейшее... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:19

2024-11-07T11:19

2024-11-07T11:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обстановка на театре военных действий складывается не в пользу Киева, и Запад встал перед выбором - продолжать финансирование киевского режима и дальнейшее уничтожение народа Украины или признать сложившиеся реалии и начать договариваться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором - продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться", - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.

https://ria.ru/20241107/kiev-1982382465.html

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киев, украина, россия, сергей шойгу, снг, безопасность