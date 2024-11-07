https://ria.ru/20241107/shojgu-1982390094.html

Шойгу рассказал о ситуации на Южном Кавказе

Шойгу рассказал о ситуации на Южном Кавказе - РИА Новости, 07.11.2024

Шойгу рассказал о ситуации на Южном Кавказе

Ситуация на Южном Кавказе остается сложной, но есть предпосылки к ее улучшению, однако этому мешает Запад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:53

2024-11-07T11:53

2024-11-07T12:37

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ситуация на Южном Кавказе остается сложной, но есть предпосылки к ее улучшению, однако этому мешает Запад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Что касается региональной безопасности на Южном Кавказе, ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, действующие, мягко говоря, с неблаговидными целями, прежде всего страны Запада", - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. "Это только подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения", - отметил он.

https://ria.ru/20240827/shojgu-1968838566.html

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