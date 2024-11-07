Шойгу рассказал о ситуации на Южном Кавказе
Шойгу: Запад мешает улучшению ситуации на Южном Кавказе
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 12-ой встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ в Москве
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 12-ой встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ в Москве
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ситуация на Южном Кавказе остается сложной, но есть предпосылки к ее улучшению, однако этому мешает Запад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Что касается региональной безопасности на Южном Кавказе, ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, действующие, мягко говоря, с неблаговидными целями, прежде всего страны Запада", - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
"Это только подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения", - отметил он.
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