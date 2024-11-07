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Шойгу рассказал о ситуации на Южном Кавказе - РИА Новости, 07.11.2024
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11:53 07.11.2024 (обновлено: 12:37 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/shojgu-1982390094.html
Шойгу рассказал о ситуации на Южном Кавказе
Шойгу рассказал о ситуации на Южном Кавказе - РИА Новости, 07.11.2024
Шойгу рассказал о ситуации на Южном Кавказе
Ситуация на Южном Кавказе остается сложной, но есть предпосылки к ее улучшению, однако этому мешает Запад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:53
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ситуация на Южном Кавказе остается сложной, но есть предпосылки к ее улучшению, однако этому мешает Запад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Что касается региональной безопасности на Южном Кавказе, ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, действующие, мягко говоря, с неблаговидными целями, прежде всего страны Запада", - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. "Это только подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения", - отметил он.
https://ria.ru/20240827/shojgu-1968838566.html
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россия, москва, сергей шойгу, снг, в мире
Россия, Москва, Сергей Шойгу, СНГ, В мире
Шойгу рассказал о ситуации на Южном Кавказе

Шойгу: Запад мешает улучшению ситуации на Южном Кавказе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 12-ой встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ в Москве
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 12-ой встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 12-ой встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ в Москве
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ситуация на Южном Кавказе остается сложной, но есть предпосылки к ее улучшению, однако этому мешает Запад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Что касается региональной безопасности на Южном Кавказе, ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, действующие, мягко говоря, с неблаговидными целями, прежде всего страны Запада", - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
"Это только подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения", - отметил он.
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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27 августа, 19:42
 
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