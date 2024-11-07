Рейтинг@Mail.ru
ОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 07.11.2024 (обновлено: 18:44 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/shishkarev-1982485921.html
ОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения
ОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения - РИА Новости, 07.11.2024
ОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения
Олимпийский комитет России (ОКР) наградил вице-президента организации, председателя Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева почетной... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:39
2024-11-07T18:44
спорт
россия
рио-де-жанейро (город)
токио
сергей шишкарев
станислав поздняков
олимпийский комитет россии (окр)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982485518_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_f6671f32db87cb95443ef98a6b36c1a4.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) наградил вице-президента организации, председателя Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева почетной грамотой за значительный вклад в развитие олимпийского движения, физической культуры и спорта в Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГК "Дело". Президент ОКР Станислав Поздняков лично вручил награду на заседании исполкома организации. "Благодарен коллегам из Олимпийского комитета и Федерации гандбола России. Нам вместе удалось поднять ручной мяч на новый уровень и возродить массовый интерес к отечественному гандболу. На сегодняшний день наша женская сборная объективно одна из сильнейших в мире, мужчины тоже заметно прибавили в классе. Уверен, они еще не раз завоюют олимпийские медали для нашей страны", – приводятся в сообщении слова Шишкарева. Председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Шишкарев возглавил ФГР в апреле 2015 года, инициировав ряд системных изменений в этом виде спорта. Уже летом 2016 года женская сборная России по гандболу выиграла золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а спустя пять лет взяла серебро на ОИ-2021 в Токио, напомнили в пресс-службе. Группа компаний "Дело" является генеральным партнером ФГР. Компании Группы поддерживают ряд профессиональных российских гандбольных клубов: женские "Черноморочка", "Кубань" и ЦСКА, мужские "Зилант" и ЦСКА.
https://rsport.ria.ru/20241029/kolobkov-1980759486.html
россия
рио-де-жанейро (город)
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982485518_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2693b790ff806240eafd98be871206a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, россия, рио-де-жанейро (город), токио, сергей шишкарев, станислав поздняков, олимпийский комитет россии (окр), совет федерации рф
Спорт, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Токио, Сергей Шишкарев, Станислав Поздняков, Олимпийский комитет России (ОКР), Совет Федерации РФ

ОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения

© Фото : пресс-служба ОКРОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения
ОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : пресс-служба ОКР
ОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) наградил вице-президента организации, председателя Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева почетной грамотой за значительный вклад в развитие олимпийского движения, физической культуры и спорта в Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГК "Дело".
Президент ОКР Станислав Поздняков лично вручил награду на заседании исполкома организации.
"Благодарен коллегам из Олимпийского комитета и Федерации гандбола России. Нам вместе удалось поднять ручной мяч на новый уровень и возродить массовый интерес к отечественному гандболу. На сегодняшний день наша женская сборная объективно одна из сильнейших в мире, мужчины тоже заметно прибавили в классе. Уверен, они еще не раз завоюют олимпийские медали для нашей страны", – приводятся в сообщении слова Шишкарева.
Председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Шишкарев возглавил ФГР в апреле 2015 года, инициировав ряд системных изменений в этом виде спорта. Уже летом 2016 года женская сборная России по гандболу выиграла золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а спустя пять лет взяла серебро на ОИ-2021 в Токио, напомнили в пресс-службе.
Группа компаний "Дело" является генеральным партнером ФГР. Компании Группы поддерживают ряд профессиональных российских гандбольных клубов: женские "Черноморочка", "Кубань" и ЦСКА, мужские "Зилант" и ЦСКА.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Колобков объяснил, чего ждет от Дегтярева перед его назначением главой ОКР
29 октября, 17:37
 
СпортРоссияРио-де-Жанейро (город)ТокиоСергей ШишкаревСтанислав ПоздняковОлимпийский комитет России (ОКР)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала