ОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения
© Фото : пресс-служба ОКРОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения
© Фото : пресс-служба ОКР
ОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) наградил вице-президента организации, председателя Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева почетной грамотой за значительный вклад в развитие олимпийского движения, физической культуры и спорта в Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГК "Дело".
Президент ОКР Станислав Поздняков лично вручил награду на заседании исполкома организации.
"Благодарен коллегам из Олимпийского комитета и Федерации гандбола России. Нам вместе удалось поднять ручной мяч на новый уровень и возродить массовый интерес к отечественному гандболу. На сегодняшний день наша женская сборная объективно одна из сильнейших в мире, мужчины тоже заметно прибавили в классе. Уверен, они еще не раз завоюют олимпийские медали для нашей страны", – приводятся в сообщении слова Шишкарева.
Председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Шишкарев возглавил ФГР в апреле 2015 года, инициировав ряд системных изменений в этом виде спорта. Уже летом 2016 года женская сборная России по гандболу выиграла золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а спустя пять лет взяла серебро на ОИ-2021 в Токио, напомнили в пресс-службе.
Группа компаний "Дело" является генеральным партнером ФГР. Компании Группы поддерживают ряд профессиональных российских гандбольных клубов: женские "Черноморочка", "Кубань" и ЦСКА, мужские "Зилант" и ЦСКА.