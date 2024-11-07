https://ria.ru/20241107/shishkarev-1982485921.html

ОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения

ОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения - РИА Новости, 07.11.2024

ОКР отметил вклад Сергея Шишкарева в развитие олимпийского движения

Олимпийский комитет России (ОКР) наградил вице-президента организации, председателя Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева почетной... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:39

2024-11-07T18:39

2024-11-07T18:44

спорт

россия

рио-де-жанейро (город)

токио

сергей шишкарев

станислав поздняков

олимпийский комитет россии (окр)

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) наградил вице-президента организации, председателя Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева почетной грамотой за значительный вклад в развитие олимпийского движения, физической культуры и спорта в Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГК "Дело". Президент ОКР Станислав Поздняков лично вручил награду на заседании исполкома организации. "Благодарен коллегам из Олимпийского комитета и Федерации гандбола России. Нам вместе удалось поднять ручной мяч на новый уровень и возродить массовый интерес к отечественному гандболу. На сегодняшний день наша женская сборная объективно одна из сильнейших в мире, мужчины тоже заметно прибавили в классе. Уверен, они еще не раз завоюют олимпийские медали для нашей страны", – приводятся в сообщении слова Шишкарева. Председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Шишкарев возглавил ФГР в апреле 2015 года, инициировав ряд системных изменений в этом виде спорта. Уже летом 2016 года женская сборная России по гандболу выиграла золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а спустя пять лет взяла серебро на ОИ-2021 в Токио, напомнили в пресс-службе. Группа компаний "Дело" является генеральным партнером ФГР. Компании Группы поддерживают ряд профессиональных российских гандбольных клубов: женские "Черноморочка", "Кубань" и ЦСКА, мужские "Зилант" и ЦСКА.

https://rsport.ria.ru/20241029/kolobkov-1980759486.html

россия

рио-де-жанейро (город)

токио

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спорт, россия, рио-де-жанейро (город), токио, сергей шишкарев, станислав поздняков, олимпийский комитет россии (окр), совет федерации рф