https://ria.ru/20241107/sanktsii-1982440319.html

Эксперт оценил возможность снятия санкций с России после победы Трампа

Эксперт оценил возможность снятия санкций с России после победы Трампа - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперт оценил возможность снятия санкций с России после победы Трампа

Возможность снятия санкций с России в области финансов после победы Дональда Трампа на выборах существует, но эта тема может стать предметом торга для... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:20

2024-11-07T15:20

2024-11-07T15:20

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

камала харрис

джо байден

российская академия наук

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Возможность снятия санкций с России в области финансов после победы Дональда Трампа на выборах существует, но эта тема может стать предметом торга для Вашингтона, сказал РИА Новости и. о. директора Института США и Канады РАН Сергей Кислицын. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила о том, что в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Дональда Трампа на выборах президента США. "Такие санкции могут стать предметом торга для администрации Трампа, но что он с пониманием значимости этих санкций для нас запросит - вот тут этот вопрос появляется. Наверное, снять их можно, тем более, как я понимаю, они не были введены в рамках закона, а действуют как отдельное решение, которое не требует голосования всего конгресса", - сказал он в беседе с агентством на полях 21-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Этот вопрос будет завязан вокруг решения конфликта на Украине, отметил Кислицын, но такая возможность существует. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/evrosoyuz-1982402559.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982388973.html

сша

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, джо байден, российская академия наук, nbc