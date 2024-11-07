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Россия впервые покажет за рубежом новейшие авиаракеты - РИА Новости, 07.11.2024
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10:58 07.11.2024 (обновлено: 12:18 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/rakety-1982377446.html
Россия впервые покажет за рубежом новейшие авиаракеты
Россия впервые покажет за рубежом новейшие авиаракеты - РИА Новости, 07.11.2024
Россия впервые покажет за рубежом новейшие авиаракеты
На авиасалоне в Чжухае (КНР) истребитель пятого поколения Су-57Э впервые примет участие за рубежом в летной программе, заявил генеральный директор... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:58
2024-11-07T12:18
безопасность
китай
россия
александр михеев
рособоронэкспорт
ростех
су-57э
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На авиасалоне в Чжухае (КНР) истребитель пятого поколения Су-57Э впервые примет участие за рубежом в летной программе, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Впервые за рубежом в летной программе примет участие истребитель 5 поколения Су-57Э, будут представлены новейшие управляемые ракеты и авиабомбы, а также новое вооружение для лучшего в своем классе боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э", — сказал он. Су-57Э также выставят на статической стоянке вместе с новейшим авиационным оружием. Среди новинок — крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1" и некоторые авиационные бомбы. На стенде "Рособоронэкспорта" также покажут боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э и возможность интеграции в состав его комплекса вооружения тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ.Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае.
https://ria.ru/20241105/j-35a-1981864024.html
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безопасность, китай, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, су-57э
Безопасность, Китай, Россия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Ростех, Су-57Э
Россия впервые покажет за рубежом новейшие авиаракеты

"Рособоронэкспорт" на авиасалоне в КНР впервые покажет ракеты для Су-57 и Ка-52

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКа-52 "Аллигатор"
Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ка-52 "Аллигатор". Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На авиасалоне в Чжухае (КНР) истребитель пятого поколения Су-57Э впервые примет участие за рубежом в летной программе, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Впервые за рубежом в летной программе примет участие истребитель 5 поколения Су-57Э, будут представлены новейшие управляемые ракеты и авиабомбы, а также новое вооружение для лучшего в своем классе боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э", — сказал он.
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Су-57Э также выставят на статической стоянке вместе с новейшим авиационным оружием. Среди новинок — крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1" и некоторые авиационные бомбы.
На стенде "Рособоронэкспорта" также покажут боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э и возможность интеграции в состав его комплекса вооружения тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ.
Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае.
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БезопасностьКитайРоссияАлександр МихеевРособоронэкспортРостехСу-57Э
 
 
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