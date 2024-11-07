https://ria.ru/20241107/rakety-1982377446.html

Россия впервые покажет за рубежом новейшие авиаракеты

Россия впервые покажет за рубежом новейшие авиаракеты - РИА Новости, 07.11.2024

Россия впервые покажет за рубежом новейшие авиаракеты

На авиасалоне в Чжухае (КНР) истребитель пятого поколения Су-57Э впервые примет участие за рубежом в летной программе, заявил генеральный директор... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:58

2024-11-07T10:58

2024-11-07T12:18

безопасность

китай

россия

александр михеев

рособоронэкспорт

ростех

су-57э

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На авиасалоне в Чжухае (КНР) истребитель пятого поколения Су-57Э впервые примет участие за рубежом в летной программе, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Впервые за рубежом в летной программе примет участие истребитель 5 поколения Су-57Э, будут представлены новейшие управляемые ракеты и авиабомбы, а также новое вооружение для лучшего в своем классе боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э", — сказал он. Су-57Э также выставят на статической стоянке вместе с новейшим авиационным оружием. Среди новинок — крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1" и некоторые авиационные бомбы. На стенде "Рособоронэкспорта" также покажут боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э и возможность интеграции в состав его комплекса вооружения тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ.Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае.

https://ria.ru/20241105/j-35a-1981864024.html

https://ria.ru/20240925/vitjazi-1974533975.html

китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, китай, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, су-57э