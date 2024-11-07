https://ria.ru/20241107/putin-1982531513.html
Путин высоко оценил уровень доверия между Россией и Китаем
Путин высоко оценил уровень доверия между Россией и Китаем - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высоко оценил уровень доверия между Россией и Китаем
Уровень доверия между Россией и Китаем находится на самой высокой точке в новейшей истории, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:55
2024-11-07T21:55
2024-11-07T22:14
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владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
си цзиньпин
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Уровень доверия между Россией и Китаем находится на самой высокой точке в новейшей истории, заявил президент РФ Владимир Путин."Между Россией и Китаем уровень доверия находится на самой высокой точке в новейшей истории. Именно это, наше личное дружеское, именно дружеское отношение с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином является хорошим залогом для развития межгосударственных связей", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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в мире, россия, китай, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Великий Новгород, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Си Цзиньпин
Путин высоко оценил уровень доверия между Россией и Китаем
Путин: уровень доверия между Россией и Китаем находится на самой высокой точке