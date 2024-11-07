https://ria.ru/20241107/putin-1982524920.html

Мишустин примет участие в конференции по климату в Баку, заявил Путин

Мишустин примет участие в конференции по климату в Баку, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Мишустин примет участие в конференции по климату в Баку, заявил Путин

Премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в конференции по климату в Баку от лица России, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:22

2024-11-07T21:22

2024-11-07T21:33

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михаил мишустин

владимир путин

оон

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в конференции по климату в Баку от лица России, сообщил президент РФ Владимир Путин.Во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" ведущий спросил у Путина, звал ли его глава Азербайджана принять участие в конференции по климату, которая пройдет в ноябре в Баку."Звал. Но я же был там не так давно и президент (Ильхам) Алиев, мы с ним договорились, что Россия будет представлена на высоком уровне. Участие в этом мероприятии примет председатель правительства России Мишустин Михаил Владимирович", - сказал Путин.В этом году Азербайджан председательствует на COP 29. Климатическая конференция запланирована на 11-22 ноября в Баку. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982524332.html

баку

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в мире, баку, россия, азербайджан, михаил мишустин, владимир путин, оон, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году