https://ria.ru/20241107/putin-1982524920.html
Мишустин примет участие в конференции по климату в Баку, заявил Путин
Мишустин примет участие в конференции по климату в Баку, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Мишустин примет участие в конференции по климату в Баку, заявил Путин
Премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в конференции по климату в Баку от лица России, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:22
2024-11-07T21:22
2024-11-07T21:33
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владимир путин
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в конференции по климату в Баку от лица России, сообщил президент РФ Владимир Путин.Во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" ведущий спросил у Путина, звал ли его глава Азербайджана принять участие в конференции по климату, которая пройдет в ноябре в Баку."Звал. Но я же был там не так давно и президент (Ильхам) Алиев, мы с ним договорились, что Россия будет представлена на высоком уровне. Участие в этом мероприятии примет председатель правительства России Мишустин Михаил Владимирович", - сказал Путин.В этом году Азербайджан председательствует на COP 29. Климатическая конференция запланирована на 11-22 ноября в Баку. В Рамочную конвенцию ООН об изменении климата входят 198 участников (197 стран и Евросоюз).Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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в мире, баку, россия, азербайджан, михаил мишустин, владимир путин, оон, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Баку, Россия, Азербайджан, Михаил Мишустин, Владимир Путин, ООН, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Мишустин примет участие в конференции по климату в Баку, заявил Путин
Путин: Мишустин примет участие в конференции по климату в Баку от лица РФ