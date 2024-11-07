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Путин назвал российскую энергетику одной из самых "зеленых" в мире - РИА Новости, 07.11.2024
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21:15 07.11.2024 (обновлено: 21:33 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982523463.html
Путин назвал российскую энергетику одной из самых "зеленых" в мире
Путин назвал российскую энергетику одной из самых "зеленых" в мире - РИА Новости, 07.11.2024
Путин назвал российскую энергетику одной из самых "зеленых" в мире
Россия обладает одной из самых "зеленых" структур энергетики в мире - 85% электроэнергии производится с помощью низкоэмиссионных источников, заявил президент... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:15
2024-11-07T21:33
россия
владимир путин
энергетика
экология
экология в россии
в мире
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия обладает одной из самых "зеленых" структур энергетики в мире - 85% электроэнергии производится с помощью низкоэмиссионных источников, заявил президент России Владимир Путин."У нас одна из самых "зеленых" энергетик в мире: у нас 40% в структуре энергетики - газовая генерация. Еще атомная генерация, гидрогенерация, в общем и целом 85% низкоэмиссионной генерации", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Он напомнил, что также 20% мировых лесов находится в России, что помогает поглощать выбросы.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982524438.html
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россия, владимир путин, энергетика, экология, экология в россии, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Россия, Владимир Путин, Энергетика, Экология, Экология в России, В мире, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин назвал российскую энергетику одной из самых "зеленых" в мире

Путин: у России одна из самых "зеленых" энергетик в мире

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия обладает одной из самых "зеленых" структур энергетики в мире - 85% электроэнергии производится с помощью низкоэмиссионных источников, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас одна из самых "зеленых" энергетик в мире: у нас 40% в структуре энергетики - газовая генерация. Еще атомная генерация, гидрогенерация, в общем и целом 85% низкоэмиссионной генерации", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он напомнил, что также 20% мировых лесов находится в России, что помогает поглощать выбросы.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой
Вчера, 21:20
 
РоссияВладимир ПутинЭнергетикаЭкологияЭкология в РоссииВ миреЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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