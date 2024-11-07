https://ria.ru/20241107/putin-1982523463.html

Путин назвал российскую энергетику одной из самых "зеленых" в мире

Путин назвал российскую энергетику одной из самых "зеленых" в мире - РИА Новости, 07.11.2024

Путин назвал российскую энергетику одной из самых "зеленых" в мире

Россия обладает одной из самых "зеленых" структур энергетики в мире - 85% электроэнергии производится с помощью низкоэмиссионных источников, заявил президент... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:15

2024-11-07T21:15

2024-11-07T21:33

россия

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энергетика

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экология в россии

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия обладает одной из самых "зеленых" структур энергетики в мире - 85% электроэнергии производится с помощью низкоэмиссионных источников, заявил президент России Владимир Путин."У нас одна из самых "зеленых" энергетик в мире: у нас 40% в структуре энергетики - газовая генерация. Еще атомная генерация, гидрогенерация, в общем и целом 85% низкоэмиссионной генерации", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Он напомнил, что также 20% мировых лесов находится в России, что помогает поглощать выбросы.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982524438.html

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