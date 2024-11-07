https://ria.ru/20241107/putin-1982378807.html
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы - РИА Новости, 07.11.2024
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и странам СНГ важно активно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:02
2024-11-07T11:02
2024-11-07T11:02
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и странам СНГ важно активно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для выявления внешних и внутренних угроз, также надо вовремя корректировать документы стратегического планирования для принятия приоритетных решений, прежде всего в сфере обороны, заявил президент России Владимир Путин. Приветствие главы российского государства участникам проходящей в четверг в Москве 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ зачитал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу. Вынесенные на встречу проблемы исключительно значимы и актуальны, от их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнерства в рамках СНГ, обеспечение коллективной безопасности, создание условий для роста национальных экономик и продвижения интеграционных процессов, отметил Путин. "Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности. И важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков на пространстве Содружества", - сказал российский президент. По его словам, также надо "своевременно вырабатывать и корректировать документы стратегического планирования, на основе которых принимаются приоритетные государственные решения, прежде всего в сфере обороны и противодействия терроризму, борьбы с экстремизмом и транснациональной преступностью, наркобизнесом и нелегальной миграцией". Особое место в повестке встречи занимает тема подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, добавил Путин. "Наш общий долг - чтить бессмертный подвиг отцов и дедов, передать память о мужестве и героизме воинов и тружеников тыла будущим поколениям, сохранить и защитить традиционные духовно-нравственные ценности, которые в трудные исторические эпохи помогали нашим народам преодолевать любые испытания и сегодня являются надежной основой нашей дружбы и добрососедства", - отметил президент РФ.
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безопасность, россия, москва, владимир путин, сергей шойгу, снг, содружество
Безопасность, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Шойгу, СНГ, Содружество
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
Путин призвал СНГ вовремя корректировать стратегические документы по обороне
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и странам СНГ важно активно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для выявления внешних и внутренних угроз, также надо вовремя корректировать документы стратегического планирования для принятия приоритетных решений, прежде всего в сфере обороны, заявил президент России Владимир Путин.
Приветствие главы российского государства участникам проходящей в четверг в Москве
12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ зачитал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу
.
Вынесенные на встречу проблемы исключительно значимы и актуальны, от их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнерства в рамках СНГ, обеспечение коллективной безопасности, создание условий для роста национальных экономик и продвижения интеграционных процессов, отметил Путин.
"Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности. И важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков на пространстве Содружества
", - сказал российский президент.
По его словам, также надо "своевременно вырабатывать и корректировать документы стратегического планирования, на основе которых принимаются приоритетные государственные решения, прежде всего в сфере обороны и противодействия терроризму, борьбы с экстремизмом и транснациональной преступностью, наркобизнесом и нелегальной миграцией".
Особое место в повестке встречи занимает тема подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, добавил Путин.
"Наш общий долг - чтить бессмертный подвиг отцов и дедов, передать память о мужестве и героизме воинов и тружеников тыла будущим поколениям, сохранить и защитить традиционные духовно-нравственные ценности, которые в трудные исторические эпохи помогали нашим народам преодолевать любые испытания и сегодня являются надежной основой нашей дружбы и добрососедства", - отметил президент РФ.