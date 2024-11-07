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Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Сочи и Анапе - РИА Новости, 07.11.2024
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Туризм
 
19:14 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/puteshestviya-1982460925.html
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Сочи и Анапе
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Сочи и Анапе - РИА Новости, 07.11.2024
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Сочи и Анапе
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на новогодние каникулы в Сочи и Анапу, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:14
2024-11-07T19:14
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сочи
анапа
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на новогодние каникулы в Сочи и Анапу, сообщает АТОР.Спрос на зимний отдых в Анапе превышает прошлогодние показатели на 40 процентов. Туристы уже привыкли к изменившейся логистике (закрытому аэропорту), зато оценили широкий выбор отелей, работающих на "все включено" и относительно невысокие цены.Сейчас распродано примерно половина номеров. Преимущество у тех объектов, где есть хороший спа-центр и подогреваемый бассейн. Также вырос интерес к оздоровительным программам, потому путешественники активно бронируют номера в санаториях.Цены за год увеличились на десять, а то и 30 процентов, отмечают участники рынка. При этом новогодние каникулы в Анапе все равно процентов на 20 дешевле, чем в Сочи. Хотя на главном детском курорте большинство гостиниц предлагают систему "все включено", а в Олимпийской столице – только завтраки."Например, отель Movenpick Resort &amp; SPA Anapa Miracleon на заезд с 30 декабря по 2 января стоит 119,2 тысячи рублей на "ультра все включено". В то время как сочинский Radisson Collection Paradise Resort &amp; SPA на такой же заезд стоит 132 тысячи рублей на завтраках", – приводят пример эксперты ассоциации.
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новости - туризм, туризм, сочи, анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, отели, гостиницы, цены
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Анапа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Отели, Гостиницы, Цены
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Сочи и Анапе

АТОР: Новый год в Анапе на "все включено" дешевле, чем в отеле Сочи с завтраком

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПосетители в развлекательном парке аттракционов "Сочи Парк" в Сочи
Посетители в развлекательном парке аттракционов Сочи Парк в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на новогодние каникулы в Сочи и Анапу, сообщает АТОР.
Спрос на зимний отдых в Анапе превышает прошлогодние показатели на 40 процентов. Туристы уже привыкли к изменившейся логистике (закрытому аэропорту), зато оценили широкий выбор отелей, работающих на "все включено" и относительно невысокие цены.
Сейчас распродано примерно половина номеров. Преимущество у тех объектов, где есть хороший спа-центр и подогреваемый бассейн. Также вырос интерес к оздоровительным программам, потому путешественники активно бронируют номера в санаториях.
Цены за год увеличились на десять, а то и 30 процентов, отмечают участники рынка. При этом новогодние каникулы в Анапе все равно процентов на 20 дешевле, чем в Сочи. Хотя на главном детском курорте большинство гостиниц предлагают систему "все включено", а в Олимпийской столице – только завтраки.
"Например, отель Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon на заезд с 30 декабря по 2 января стоит 119,2 тысячи рублей на "ультра все включено". В то время как сочинский Radisson Collection Paradise Resort & SPA на такой же заезд стоит 132 тысячи рублей на завтраках", – приводят пример эксперты ассоциации.
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