https://ria.ru/20241107/puteshestviya-1982460925.html
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Сочи и Анапе
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Сочи и Анапе - РИА Новости, 07.11.2024
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Сочи и Анапе
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на новогодние каникулы в Сочи и Анапу, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:14
2024-11-07T19:14
2024-11-07T19:14
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на новогодние каникулы в Сочи и Анапу, сообщает АТОР.Спрос на зимний отдых в Анапе превышает прошлогодние показатели на 40 процентов. Туристы уже привыкли к изменившейся логистике (закрытому аэропорту), зато оценили широкий выбор отелей, работающих на "все включено" и относительно невысокие цены.Сейчас распродано примерно половина номеров. Преимущество у тех объектов, где есть хороший спа-центр и подогреваемый бассейн. Также вырос интерес к оздоровительным программам, потому путешественники активно бронируют номера в санаториях.Цены за год увеличились на десять, а то и 30 процентов, отмечают участники рынка. При этом новогодние каникулы в Анапе все равно процентов на 20 дешевле, чем в Сочи. Хотя на главном детском курорте большинство гостиниц предлагают систему "все включено", а в Олимпийской столице – только завтраки."Например, отель Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon на заезд с 30 декабря по 2 января стоит 119,2 тысячи рублей на "ультра все включено". В то время как сочинский Radisson Collection Paradise Resort & SPA на такой же заезд стоит 132 тысячи рублей на завтраках", – приводят пример эксперты ассоциации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, сочи, анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, отели, гостиницы, цены
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Анапа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Отели, Гостиницы, Цены
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Сочи и Анапе
АТОР: Новый год в Анапе на "все включено" дешевле, чем в отеле Сочи с завтраком
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на новогодние каникулы в Сочи и Анапу, сообщает
АТОР.
Спрос на зимний отдых в Анапе превышает прошлогодние показатели на 40 процентов. Туристы уже привыкли к изменившейся логистике (закрытому аэропорту), зато оценили широкий выбор отелей, работающих на "все включено" и относительно невысокие цены.
Сейчас распродано примерно половина номеров. Преимущество у тех объектов, где есть хороший спа-центр и подогреваемый бассейн. Также вырос интерес к оздоровительным программам, потому путешественники активно бронируют номера в санаториях.
Цены за год увеличились на десять, а то и 30 процентов, отмечают участники рынка. При этом новогодние каникулы в Анапе все равно процентов на 20 дешевле, чем в Сочи. Хотя на главном детском курорте большинство гостиниц предлагают систему "все включено", а в Олимпийской столице – только завтраки.
"Например, отель Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon на заезд с 30 декабря по 2 января стоит 119,2 тысячи рублей на "ультра все включено". В то время как сочинский Radisson Collection Paradise Resort & SPA на такой же заезд стоит 132 тысячи рублей на завтраках", – приводят пример эксперты ассоциации.