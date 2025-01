https://ria.ru/20250113/otdykh-1836657926.html

Лучшие места для встречи Нового 2025 года: куда поехать на каникулы

Новый год – время волшебства и новых впечатлений. Идеальный способ создать праздничную атмосферу — отправиться на новогодние каникулы в путешествие. Например,... РИА Новости, 14.01.2025

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новый год – время волшебства и новых впечатлений. Идеальный способ создать праздничную атмосферу — отправиться на новогодние каникулы в путешествие. Например, отметить Новый 2025 год в необычной обстановке: в уютном зимнем городе или на тропическом пляже. Куда поехать отдыхать, варианты, где встретить Новый год в России и за границей, какие города и страны посетить с семьей недорого и с пользой, как сэкономить на поездке – советы экспертов в материале РИА Новости.Куда поехать на Новый год 2025Встречу Нового года можно сделать незабываемой, если “сменить картинку”, отправившись в путешествие. Куда поехать на Новый 2025 год – выбор во многом зависит от финансовых возможностей и предпочтений. Кроме того, не все переносят резкую смену климата. Поэтому, выбирая локацию, нужно ориентироваться на множество факторов. Забронировать места размещения стоит заранее, так как чем ближе праздники, тем выше цены.Лучшие места и туры“Новый год – прекрасный повод устроить себе отпуск, чтобы встретить праздник так, как хочется. Будь то заснеженные горы, теплое море или атмосфера больших городов, каждая поездка может стать незабываемым началом года”, – говорит Альберт Бодокия, автор канала о туризме “Аллюзия Альберта”.В РоссииСамыми популярными внутренними направлениями по данным Яндекс Путешествия, оказались: Москва, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Мурманск, Казань, Екатеринбург, Новокузнецк и Южно-Сахалинск.*данные бронирований проанализированы в период с 27.12.2024 по 8.01.2025 годаКарелияКарелия зимой превращается в настоящий сказочный мир. “Петрозаводск – удобная точка для начала путешествия по региону, откуда можно попасть к озеру Онега, увидеть остров Кижи с его деревянной архитектурой, уникальной для русского Севера. Туристов ждут заснеженные леса, подледная рыбалка и катание на собачьих упряжках. Особое очарование Новому году в Карелии добавляет возможность увидеть северное сияние”, – комментируют эксперты Яндекс Путешествия.Камила Велибекова уточняет, что в Карелии можно организовать рыбалку на Ладожском озере, чтобы поймать трофейную рыбу, или отправиться в увлекательное путешествие на санях или лыжах. Прокатиться в упряжке хаски и исследовать знаменитые достопримечательности региона – горный парк Рускеала и водопад Кивач в Кондопожском районе.СочиКрасная Поляна зимой – это потрясающие пейзажи и комфортные условия для активного отдыха. Горнолыжные курорты предлагают трассы на любой вкус – как для новичков, так и для профессионалов. Мягкий субтропический климат делает отдых в горах особенно приятным. В Сочи и Адлере также царит праздничная атмосфера – новогодние ярмарки, украшенные набережные и мероприятия. Отдых здесь на неделю обойдется от 50 000 руб. на человека с проживанием и ски-пассом. Пакетные туры часто включают и перелет, и отель, и трансфер до курорта.Великий УстюгВеликий Устюг, официальная родина Деда Мороза, – идеальное место для семейного отдыха в новогодние праздники. В резиденции Деда Мороза гостям предложат театрализованные выступления и различные зимние забавы. Например, здесь можно посетить столярную мастерскую и кузницу с мастер-классами, полюбоваться на животных в зоопарке, прокатиться на собачьих упряжках и принять участие в интересных квестах. В городе также открыт музей новогодней и рождественской ёлочной игрушки, где можно создать собственное украшение на мастер-классе.Санкт-ПетербургПетербург в Новый год погружается в особую атмосферу. Альберт Бодокия отмечает, что это город для тех, кто ценит культурный отдых. Дворцовая площадь, зимние огни, музеи и театры, уютные кафе и каналы – всё это создает уникальный зимний колорит. Пятидневный тур с проживанием в центре обойдется от 25 000 руб. за двоих.КазаньВстретить Новый год с национальным колоритом можно в Казани. Город удивит смешением культур, блюдами татарской кухни и современными развлекательными комплексами. “Обязательно посетите Казанский Кремль, который в вечерней подсветке выглядит особенно красиво. Цены на недельные туры из Москвы стартуют от 30.000 рублей на человека”, – говорит эксперт.Калининград и область"Очень многие хотят провести новогодние каникулы в “почти загранице” на западных рубежах страны, глядя в волны Балтики. В Калининградской области также широкий выбор экскурсий для туриста и предложений на Новый год", – говорит Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru."Если хочется посмотреть на старую Европу, не выезжая из страны, пройдите по старинным улочкам районов Амалиенау и Хуфен в Калининграде и отведайте местные специалитеты в маленьких ресторанчиках", – советует Кирилл Рожков, профессор Высшей Школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы "Экономика впечатлений".Куда еще можно отправиться в поездку на новогодние каникулы в другие страны отметили в Яндекс Путешествия.БеларусьМинск к Новому году украшают яркими огнями и гирляндами. На главной площади города – Октябрьской – проходят концерты и массовые гуляния. Городские ярмарки предлагают попробовать традиционные белорусские угощения и приобрести местные сувениры. В окрестностях города также находятся курортные зоны, такие как Силичи и Логойск, где можно насладиться катанием на лыжах и зимними видами на природу.АрменияЗимний Ереван – это сочетание теплого гостеприимства и особенной праздничной атмосферы. На новогодних праздниках центральные улицы города украшаются гирляндами, а местные кафе предлагают особые праздничные блюда. После празднования в столице можно отправиться в Цахкадзор – известный горнолыжный курорт Армении, расположенный среди живописных гор. Здесь можно насладиться катанием на лыжах, а также провести время в уютных домиках с каминами.За границейЯндекс Путешествия рассказали, куда можно отправиться в поездку на новогодние каникулы. По данным поиска и бронированию авиабилетов*, самыми популярными зарубежными направлениями для поездок на Новый год стали Турция, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Грузия, ОАЭ, Армения, Египет, Сербия и Китай.*данные бронирований проанализированы в период с 27.12.2024 по 8.01.2025 годаАрабские ЭмиратыОтели и резорты подготовили для гостей новогодние и рождественские гала-ужины, правительство страны традиционно устраивает шоу фейерверков в нескольких точках в каждом из эмиратов. Дубай – отличное место для зимнего отдыха, сочетающее пляжный отдых и яркие развлечения. В декабре здесь приятные погодные условия, что делает пляжи, например, Джумейра-Бич и Кайт-Бич особенно привлекательными для отдыха. Здесь можно найти развитую инфраструктуру, водные виды спорта и зоны отдыха. Помимо пляжей, Дубай славится роскошными торговыми центрами – Dubai Mall и Mall of the Emirates, где можно найти все – от магазинов до ресторанов и развлечений. Новогодние праздники в Дубае сопровождаются грандиозными фейерверками у Бурдж-Халифа. Для тех, кто ищет активные приключения, доступны сафари в пустыне, посещение Аквапарка Aquaventure и смотровой площадки Бурдж-Халифа.“Стоимость тура на неделю из Москвы – от 75 000 руб., включая перелет и проживание в отеле 4 звезды. Пакетные туры часто включают экскурсии и трансферы, так что можно сэкономить на дополнительных расходах”, – говорит Альберт Бодокия.Мальдивские островаВстретить Новый год на острове – отличная идея для тех, кто хочет добавить празднику особого настроения и уникальных впечатлений. Отдыхающих ждет белый песок, атмосфера райских островов, развлечения для взрослых и детей и своя ёлка на каждом острове. “Островные направления, такие как Мальдивы, Сейшелы и Маврикий, предлагают праздничные программы с гала-ужинами, фейерверками и шоу на фоне живописных тропических пляжей. Вместо снега туристов ждут бирюзовые воды и теплый океан и такие развлечения, как: киносеансы под открытым небом, дайвинг, серфинг, плавание с черепахами, рыбалка на акул, глубоководный дайвинг и каякинг”, – говорит Камила Велибекова, управляющий партнёр и основатель компании “Премьер Туризм” – агентство авторских путешествий и мероприятий.Альберт Бодокия отмечает, что можно выбрать проживание на частном острове или уютный отель вблизи пляжа. Путевка на неделю обойдется от 90 000 руб. с перелетом и проживанием.Шри-ЛанкаЦейлон – страна национальных парков и неиссякаемого позитива. Обширная экскурсионная программа, флора и фауна, удивляющие даже самых искушенных путешественников. “Шри-Ланка – это не только пляжи, но и интересная культура, экскурсии к водопадам, чайные плантации и национальные парки. Температура в декабре идеальна для отдыха на побережье и экскурсий по острову. Тур на 10 дней с перелетом из Москвы обойдется в 80 000 руб., а если выбрать пакетный тур, то можно сэкономить”, – говорит Альберт Бодокия.ТаиландТаиланд в декабре – это теплое море и идеальные погодные условия для пляжного отдыха. Средняя температура воздуха в это время года держится на уровне +30°C, а вода в море достигает +28°C. В Яндекс Путешествия отмечают, что Пхукет – один из самых популярных курортов, славится своими живописными пляжами, такими как Патонг, Карон и Ката-Бич. Здесь можно найти множество возможностей для активного отдыха, от водных видов спорта, таких как снорклинг и дайвинг, до вечерних прогулок и посещения ресторанов с местной кухней. Для тех, кто ищет более спокойную атмосферу, на острове также есть уединенные бухты и пляжи. Путевка на неделю начинается от 70 000 руб. на человека, включая перелет.Сейшельские островаСейшелы – идеальное направление для тех, кто ищет спокойствия и гармонии. В декабре здесь стоит комфортная температура. “Сейшельские пляжи известны своим белоснежным песком, гранитными валунами и кристально чистой водой. Любители активного отдыха могут заняться снорклингом и дайвингом, чтобы увидеть богатую морскую фауну и коралловые рифы. Острова Маэ, Праслин и Ла-Диг также предлагают уникальные природные достопримечательности и национальные парки, что позволит насладиться красотой нетронутой природы”, – рассказали эксперты Яндекс Путешествия.Дмитрий Лукьянчук, путешественник – исследователь, посетивший более 180 стран и все континенты, автор проекта “НАПРАВЛЕНИЯ”, уточняет, Маэ – остров, где находится город Виктория, который является единственным настоящим городом на Сейшелах, – очаровательный, с красивой архитектурой и рынками, на которых можно купить буквально все. На острове Праслин привлекает знаменитый пляж Анс Лацио с белым песком и кристально чистой водой. Остров Ла-Диг известен своими живописными скалами и пляжем Анс Сурс д'Аржан, который считается одним из самых красивых в мире. “По версии National Geographic он считается самым фотографируемым в мире – зеленые пальмы сочетается с белоснежным песком и лазурной водой океана, а скалы вулканического происхождения дополняют пейзаж. Есть еще один прекрасный остров для экскурсий и снорклинга – остров Курьез. Здесь можно увидеть гигантских черепах, которые именно в этот период откладывают яйца и насладиться уединением на пляжах”, – говорит эксперт.В январе 2025 года цены на путевки из Москвы варьируются от 230 до 340 тысяч рублей в зависимости от уровня размещения и продолжительности отдыха.ТурцияО купании в море в Турции речи не идёт, но отели подготовили программы новогодних праздников, гала-ужины, развлечения для взрослых и детей. Во многих из них работают закрытые и подогреваемые бассейны, спа-центры для восстановления душевного равновесия.Куба“В последнее время много говорят о Кубе, это направление привлекает туристов своим колоритом, потрясающей природой и особой энергетикой, которая заряжает тебя, как батарейку. Многие влюбляются в нее с первого раза и приезжают потом каждый год, потому что здесь какое-то необычное совпадение вибраций русской и кубинской души. Начиная от общего прошлого (многие взрослые кубинцы учились в СССР, говорят по-русски) и открытым, эмпатичным характером”, – рассказывает Дмитрий Лукьянчук.Авиарейсов достаточно – летают Аэрофлот, Nordwind Airlines, Conviasa (Венесуэльские авиалинии). Туристов ждут широчайшие пляжи с золотистым песком, ласковая Атлантика и Карибское море. Зимой на Севере Кубы вода 25 С, воздух 28 С, в то время как южное “карибское” побережье на пару градусов выше. Самое популярное место – Варадеро, здесь круглогодичный курорт с самыми красивыми пляжами на острове. Кого-то привлекают доступные цены, по сравнению с другими пляжными направлениями зимой, но, чтобы не разочароваться, следует быть готовым с улыбкой встречать некоторые бытовые сложности. Отдых на Кубе нельзя сравнивать по уровню сервиса ни с Дубаем, ни с Египтом, ни с Турцией. Даже all inclusive выглядит иначе, отсутствует привычное русскому туристу заграничное изобилие.По словам эксперта, средний тур на Кубу обходится сейчас в 130-150 тыс. рублей на человека, при этом в Новогодние каникулы ценник, как и везде, понимается в 1,5 раза. “Самое выгодное время – сразу после праздников, с 9-15 января, когда ажиотаж спадает, цены существенно снижаются, нет толп туристов и гиды рады каждому”, – говорит Дмитрий Лукьянчук.Карибские островаТрэвел-блогер советует отправиться в круиз по Карибским островам. Обычно он длится порядка 7-8 дней. За это время круизный лайнер делает 3-4 остановки. Идеальная возможность сбежать от холода к солнцу, белоснежным пляжам и теплым водам океана. Карибы богаты и культурным наследием. Заходы в порты Ямайки, Багам, Антигуа – это не только пляж, но и музеи, местные рынки и исторические достопримечательности. Ну а встретить Новый год в тропической обстановке, в открытом море под звездами и с видом на бескрайний океан – вообще непередаваемое ощущение. Сверкающие волны и новогодний фейерверк очень способствуют праздничному настроению.Где можно провести новогодние каникулы с детьми и семьейСемьи с детьми школьного возраста для поездки в новогодние каникулы часто выбирают направления, где можно повстречать Деда Мороза. И это не только Великий Устюг. "Семьям с маленькими детьми можно посоветовать выбирать отели, которые работают по системе “все включено”. В этом случае на отдыхе можно будет полностью расслабиться: питание входит, детей развлекают профессиональные аниматоры, работают мини-клубы, а для взрослых подготовлены яркие шоу-программы. Самые популярные страны с отелями такого типа – это Турция и Египет. Но есть достойные варианты и у нас – в Подмосковье, Сочи, Анапе, Геленджике, – говорит Ирина Леденева, руководитель турагентства “АЗИМУТ”.Эксперт отмечает, что у новогоднего волшебника есть еще несколько резиденций:А еще можно навестить Талвиукко в Карелии и Тол Бабая в Удмуртии – это местные Деды Морозы."Новинка для семей с детьми – тур в Карелию на три дня "Новогодняя ночь на вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко". Главная фишка – это встреча Нового года прямо в резиденции сказочного волшебника. Также туристы посетят: самую весёлую карельскую деревню Киндасово, Онежскую набережную в Петрозаводске, Олонец с интерактивной программой и встречей с Морозцем Паккайне, Александро-Свирский монастырь, водопад Кивач, бальнеологический курорт Марциальные Воды, минеральный центр карельского шунгита, горный парк “Рускеала”, водопады Ахвенкоски, фирменный магазин форелевого хозяйства", – говорит Роман Цветков, генеральный директор туроператора по России "СканТур".Январские каникулы в России с детьми Лариса Гармаш, автор канала о путешествиях Woof Travel Vanlife, советует провести в Костроме и области. На неделю праздников, на семью из трех человек, включая ребенка, проживание в гостинице обойдется в 120 000 рублей. “Снегурочка родом из Костромской области, поэтому здесь есть ее терем (экскурсия с ледяной комнатой 450 руб. взрослый билет, 350 руб. детский, до трех лет бесплатно). На главной Сусанинской площади проходят гуляния. Расположена центральная елка, рынок с местными сувенирами и угощениями и “Сырная биржа”. Организуют бесплатный квест “Зайцы Мазая” (маленькие скульпутры, разбросанные по центру, которые очень весело искать). Веселая еда для детей (калачная, бургеры из гуся), в среднем чек на двоих взрослых + ребенок обходится в 1500-2000 рублей”.Эксперт отмечает, что в 20 минутах от Костромы расположена Сумароковская лосеферма. Животных можно кормить. Билеты: 150 руб. дети, 250 руб. взрослые, малыши до четырех лет – бесплатно.Лариса Гармаш рекомендует проехать в Кострому через Иваново и посетить железнодорожный вокзал. Каждый год здесь невероятная атмосфера – устраивают бесплатный фестиваль Новогодняя сказка (огромная ёлка, большой зал с дореволюционным декором, кукольный домик, бесплатная карусель).Если запланировано путешествие с детьми, то можно совместить поездку с развитием кругозора, выбрав страну с уникальной культурой и природой. Например, доступный Египет (пирамиды Гизы, город Луксор, Большой Сфинкс), Марокко (старый город Медина в Марракеше) и Иорданию (вырубленный в скалах город Петра и Мертвое море).“На Мальдивах, где даже в зимние месяцы температура воздуха стабильно держится в диапазоне 28-30°C, а воды около 30°C. Для юных путешественников здесь организуются разнообразные праздничные мероприятия, включая увлекательные квесты с участием Деда Мороза, а также мастер-классы и развлекательные шоу. Помимо этого, некоторые курорты время от времени предлагают специальные акции, где проживание для детей может быть бесплатным. А ценители духовных практик смогут окунуться в велнес-ретрит с участием натуропатов, диетологов и аюрведических специалистов”, – говорит Камила Велибекова.Горнолыжные курорты и активный отдых"Для горнолыжного отдыха стоит присмотреться к безвизовой Сербии, куда есть прямые рейсы. А также к российским курортам: Красная Поляна (Роза Хутор, Альпика и Горки Город) и Шерегеш. Инфраструктура и качество трасс тут на европейском уровне. Если решите ехать в Красную Поляну, то можно хорошо сэкономить и насладиться морским климатом, поселившись не в самом курорте, а в Адлере", – советует Сююмбике Давлет-Кильдеева, руководитель направления контента и социальных медиа travel-сервиса Купибилет.Большим спросом пользуются базы отдыха и коттеджные комплексы полного цикла, где предлагают не только проживание, но и различные зимние развлечения, активности, интересные блюда региональной кухни. "Направления, которые, в основном выбирают гости – это Краснодарский край, Ленинградская область и Московская область, – говорит Оксана Шустикова. – Другие любители горных лыж предпочитают курорты Карелии, в том числе, знаменитую Сортавалу. Не забывают и про Краснодарский край, например, Красную поляну. А те, кто любит более отдаленные места – предпочитают курорт Шерегеш в Кемеровской области, на стыке Алтайских и Саянских гор".По словам экспертов, несколько лет подряд российский курорт Шерегеш набирает большую популярность для горнолыжников. Сезон открывается уже в середине ноября. Курорты Красной Поляны обычно начинают сезон в последних числах декабря и на новогодние праздники не всегда достаточно снега для качественного катания. Большой плюс Красной Поляны в том, что здесь можно выбрать размещение на любой достаток – от хостелов до отелей 5* и комфортабельных шале класса люкс. Инфраструктура тоже отличная: есть торговые центры, рестораны, кинотеатры, казино, аквапарки, многочисленные SPA-центры, теплые открытые бассейны."А вот по заграничным направлениям уже несколько лет приходится переориентироваться. До начала пандемии самым популярным горнолыжным направлением была Европа. Сейчас туристы активно исследуют горнолыжку в Турции, Армении, Грузии, Азербайджане", – отмечает Ирина Леденева.Пакетные недорогие турыПакетные туры уже включают перелет, проживание и даже трансферы, что в сумме обходится дешевле, чем всё бронировать по отдельности. Если цель – активный отдых, то Ирина Леденева рекомендует присмотреться к групповым экскурсионным турам или отелям с удобным расположением для самостоятельных поездок по окрестностям. Пакетные туры по России с включенными экскурсиями – отличный вариант поездки для зимних каникул. Популярные направления такого плана – Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Казань, Карелия. Из заграничных направлений туристы часто выбирают Стамбул, Дубай, Бангкок. Пакетные туры выставлены из многих регионов. Наибольшее число рейсов летит из Москвы.Встреча Нового года на мореЕсли хочется встретить Новый год на пляже, можно рассмотреть Мальдивы, Таиланд, Сейшельские острова, Кубу и Шри-Ланку. Все эти направления предлагают теплую погоду и песчаные пляжи. Пакетные туры помогут сэкономить, отдохнуть от морозов и понежиться на пляже.Если теплая вода в море не обязательна, то имеет смысл обратить внимание на Турцию, многие отели имеют открытые подогреваемые бассейны. Здесь гостей ждут отличные развлекательные программы в отелях, качественный сервис и шоппинг."Если выбираете Египет, то обратите внимание, что температура воды здесь в это время будет бодрящей, обычно на уровне 22 градусов, что подходит далеко не всем. И зима в Египте, как правило, ветреная, поэтому для отдыха лучше выбирать закрытые бухты. Множество отелей имеют бассейны и целые аквапарки с подогревом", – советует Ирина Леденева.В России это Краснодарский край, в частности, Сочи. Отсюда можно отправиться на экскурсии по всему Черноморскому побережью Кавказа, да и средние цены на Новый год здесь не так велики.Как можно сэкономить на путешествииРаннее бронирование помогает сэкономить существенную долю затрат на поездку. Самые высокие цены на туры будут на период официальных выходных. Если есть возможность захватить несколько рабочих дней, то удастся сэкономить."Обязательно нужно обращать внимание на доплаты за новогодние ужины в отелях – часто эта доплата обязательная и от нее никак нельзя отказаться", – предупреждает Ирина Леденева.Александр Патешман, независимый эксперт по финансам, поделился лайфхаками, как недорого отдохнуть в новогодние праздники, а сэкономленные деньги потратить на долгожданный отпуск летом.1. Правильно выбирать дни отдыха. Покупать билеты с отправлением 30 или 31 декабря неоправданно дорого. Поэтому дешевле приобрести их уже после Нового года, на 1 или 2 января. Обратный билет взять не в последний день новогодних каникул, а на несколько дней раньше, например, 7 января.2.Отдать предпочтение поезду или личному автомобилю. "Если есть возможность, лучше спланировать путешествие на личном автомобиле. По пути сможете посетить несколько городов и интересные места. Взять собой в машину необходимое спортивное оборудование. Выезжайте ночью отдохнувшим, чтобы не потерять лишний день в отеле и не переплатить. Также ночью намного меньше машин на трассе и нет пробок, если решите поехать по платной трассе, стоимость будет дешевле, чем днем", – говорит эксперт.3. В качестве альтернативного варианта можно забронировать на сайте билеты на поезд и выбрать возвратный тариф, если планы изменятся, будет возможность сдать билеты и в течение нескольких дней деньги вернутся обратно на карту.4. Выбирать непопулярные курорты. Красная Поляна и Роза Хутор – самые популярные и дорогие курорты для зимнего отдыха. Если не хотите переплачивать, сделайте выбор в пользу менее раскрученных мест, например, курорт Шерегеш, Абзаково, Архыз и другие. Если вы не любитель активного отдыха, все равно при выборе места ориентируйтесь на тот же самый принцип, сделайте выбор в пользу не самых популярных мест.5.Проживание и питание. Гостиницы и частные дома рядом с горнолыжными курортами и базами отдыха стоят дорого. Если вы на личном автомобиле, присмотрите вариант подальше от туристических мест. Если едете большой компанией или семьей, возьмите с собой надувную кровать, так не придется брать дополнительный номер и всем хватит спальных мест. А в качестве перекуса вполне подойдут сэндвичи, орешки, шоколад и термос с горячим чаем, чтобы по несколько раз за день не забегать в кафе.6.Прокат спортивного оборудования. Если решили взять в аренду спортивное оборудование, то стоит посмотреть варианты проката не на территории горнолыжного комплекса, там, как правило, стоимость выше.Советы путешественникамЧтобы подготовиться к отдыху на новогодних каникулах нужно начинать с выбора места и заранее бронировать жилье. Камила Велибекова отмечает, что важно учитывать специфику зимнего отдыха и адаптироваться к погодным условиям. Для активных занятий, таких как катание на лыжах или сноуборде, необходима специальная экипировка. Хотя её можно арендовать на месте, лучше заранее проверить состояние своего снаряжения. Если турист планирует путешествие за границу, нужно не забыть оформить визу и медстраховку, которая покроет риски, связанные с активным отдыхом."Не откладывайте выбор новогоднего путешествия на последний момент – это одни из самых пиковых дат в году. Даже если полноценное новогоднее путешествие сейчас не по карману, обязательно постарайтесь совершить хотя бы однодневную поездку в соседний город. В праздники все города украшены, сияют тысячами огней и вокруг царит сказочная атмосфера. Привычные места, которые мы уже много раз видели, могут выглядеть совсем по-другому. Такая поездка обязательно запомнится надолго", – советует Ирина Леденева.

