https://ria.ru/20250120/elka-1994533203.html

В Госдуме предупредили о штрафах за неправильную утилизацию елки

В Госдуме предупредили о штрафах за неправильную утилизацию елки - РИА Новости, 20.01.2025

В Госдуме предупредили о штрафах за неправильную утилизацию елки

За неправильную утилизацию новогодней живой ели можно получить штраф до четырех тысяч рублей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:57:00+03:00

2025-01-20T02:57:00+03:00

2025-01-20T04:27:00+03:00

общество

россия

владимир кошелев

госдума рф

московский зоопарк

новый год

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. За неправильную утилизацию новогодней живой ели можно получить штраф до четырех тысяч рублей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев."Живая ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому выбрасывать её в контейнер для твердых коммунальных отходов нельзя. Так как по ГОСТ Р 56195-2014 в стандартные уличные контейнеры можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 метров в глубину, длину и ширину. Иначе придётся заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от 3 до 4 тысяч рублей", — сказал он.Парламентарий добавил, что елку придется распилить, чтобы выбросить в обычную мусорку. Кроме того, Кошелев напомнил, что к этому процессу можно подойти ответственно и утилизировать ее так, чтобы она не только не вредила природе, но и принесла пользу. "Ежегодно в крупных городах России создают специализированные пункты, куда можно сдать елку. Их превратят в щепку, которая пойдет для удобрения почвы в парках, или передадут для подстилок и питания животным, например, в зоопарк. Другой способ утилизации, максимально приближенный к натуральному, — это закопать во дворе на даче. Так вы вернете дерево обратно в экосистему. Также можно использовать ель в качестве природного удобрения для растений. Для этого пригодится компостная яма", — отметил Кошелев.Депутат добавил, что можно привезти елку в зоопарк, приют для животных или на ферму, если хочется помочь животным. Он уточнил, что Московский зоопарк ежегодно призывает посетителей дарить им уже ненужные деревья, ведь животные не просто лакомятся этими растениями, но и спят на них. По его словам, можно обратиться в специализированные службы, хоть это будет не бесплатно, но елку обернут и упакуют так, чтобы иголки не засыпали весь дом, и отвезут на место утилизации."Что касается утилизации искусственной елки. Искусственные деревья тоже не служат вечно, хотя у большинства срок годности — до 20 лет. Логично предположить, что такое изделие подходит для утилизации в контейнер с пластиком. Однако это не так. Искусственные ели производят из ПВХ и резины. Кроме того, костяк дерева может быть выполнен из железа. Разлагаться эти материалы не могут, а переработкой почти никто не занимается. Поэтому единственный путь этому изделию — на мусорный полигон", — заключил Кошелев.

https://ria.ru/20250114/elka-1986483711.html

https://ria.ru/20250101/elochka-1761518886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир кошелев, госдума рф, московский зоопарк, новый год